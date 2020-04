"Halten es für sinnvoller, uns zwei grundlegende Fragen zu stellen" | Comgest-Stratege Fickus im Interview

Wir verlassen uns bei Comgest zur Absicherung in Krisenzeiten auf die schützenden Eigenschaften der ökonomischen Burggräben unserer Portfoliounternehmen. Wir verlangen von unseren Unternehmen, dass sie gerade in Krisen-Zeiten Widerstandsfähigkeit zeigen.

e-fundresearch.com: Herr Fickus, auch an den globalen Aktienstrategien von Comgest (Comgest Growth World / Comgest Monde) ist die Volatilität der letzten Wochen nicht spurlos vorübergegangen, im Schnitt konnte man sich aber deutlich besser als der Markt sowie dem "Durchschnitts"-Growth-Manager entwickeln ( siehe auch unsere Analyse ): Was steckt dahinter und wie zufrieden sind Sie mit diesem Ergebnis?

Wolfgang Fickus: Das sehr gute Abschneiden unserer globalen Strategien ist vor allem auf unsere Titelauswahl in den einzelnen Regionen zurückzuführen. Unsere globalen Fonds sind ein “Best-of” der regionalen Anlagestrategien und werden von einem erfahrenen Team gemanaged. Eine gute Titelselektion ist und bleibt der Schlüssel zum Erfolg. Als hilfreich erwies sich das fehlende Engagement im Energiesektor und unsere starke Gewichtung in Titel aus dem Gesundheitssektor. Auch die chinesischen Titel haben in der Krise gut performt.