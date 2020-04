DNB-Fondsmanager: "Grüne Konjunkturpakete werden die Nachfrage nach grünen Lösungen beleben"

Die Schließung vieler Unternehmen hat in zahlreichen Ländern zu schweren wirtschaftlichen Einbrüchen geführt. Politiker auf der ganzen Welt haben erklärt, dass sie "tun werden, was nötig ist", um die Wirtschaft und die Arbeitsplätze als Folge von COVID-19 zu retten. Wir sind der Ansicht, dass die Regierungen die Gelegenheit nutzen werden, Nachhaltigkeit in ihren Konjunkturpaketen zu fördern, was wiederum die Nachfrage nach grünen Lösungen steigern lässt.

Mögliche Investitionsfahrpläne existieren bereits, darunter das deutsche Klimaschutzprogramm und der Green Deal der EU. Auch von mehreren anderen Ländern werden Konjunkturpakete in noch nie dagewesenem Umfang erwartet. Wir glauben, dass viele dieser Länder die Chance nutzen werden, ihre Wirtschaft auf einen klimafreundlicheren Weg zurückzubringen. China und Südkorea, die ersten Länder, die sich auf dem Weg zur Normalisierung befinden, haben ihre Subventionen für umweltfreundliche Alternativen bereits erhöht. Das sind gute Nachrichten für die Umwelt, und es sind gute Nachrichten für unseren Fonds DNB Fund - Renewable Energy.

