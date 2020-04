Unsere letzte Kommentierung zur Commerzbank-Aktie überschrieben wir am 19.04. mit „Es bleibt zäh“. Die Aktie war bereits zum damaligen Zeitpunkt in einer ausgeprägten Handelsspanne gefangen, drohte aber, diese über die Unterseite zu verlassen. Nun ist der Wert zwar noch immer in dieser Handelsspanne gefangen, hegte aber zuletzt Aufwärtsambitionen.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Nachdem die ersten US-Banken ihre Quartalsberichte präsentierten und deutlich wurde, dass die Finanzinstitute in Bezug auf die Pandemiefolgen (u.a. drohende Kreditausfälle) Vorsicht walten lassen und milliardenschwere Rückstellungen tätigten, wurde die Luft auch für die Commerzbank-Aktie dünner. Im Ergebnis orientierte sich der Wert wieder in Richtung der eminent wichtigen Zone 3,0 / 2,8 Euro. Insofern gilt weiterhin: Eine Bodenbildung oberhalb von 3,0 / 2,8 Euro ist zwar weiterhin möglich, doch die Zone um 3,6 Euro hat an Relevanz gewonnen, sodass es umso wichtig wird, diese Hürde zu meistern. Ein Ausbruch über die 3,6 Euro würde die Bodenbildung weiter voranbringen, doch erst der Ausbruch über die 4,7 Euro wäre als eine Art Weichenstellung zu bewerten. Aktuell spielt die Musik jedoch auf der Unterseite. Hier gilt es unter allen Umständen, einen Rutsch unter die 2,8 Euro zu vermeiden. Sollte es darunter gehen, ist eine Neubewertung unerlässlich.“

Die beiden bereits damals benannten Zielbereiche haben nach wie vor Bestand. Auf der Unterseite hielt der Bereich 3,0 / 2,8 Euro zunächst dem Druck stand und erhöhte damit nochmals seine Relevanz. Aktuell orientiert sich die Commerzbank-Aktie aber nach oben. Zu Wochenbeginn überraschte die Deutsche Bank den Markt mit starken Eckdaten zum März-Quartal. Das detaillierte Zahlenwerk veröffentlicht die Deutsche Bank am morgigen Mittwoch. Die positiven Eckdaten sorgten in Bezug auf die Deutsche-Bank-Aktie für Kauflaune und zogen wiederum auch die Commerzbank-Aktie mit nach oben. Die Commerzbank selbst wird ihre Ergebnisse für das März-Quartal erst am 13. Mai präsentieren.

Aufgrund der jüngsten Zugewinne hat sich die charttechnische Lage für die Commerzbank-Aktie insgesamt aufgehellt. Ein erster zaghafter Versuch, den wichtigen Widerstand bei 3,5 / 3,6 Euro zu überwinden, fiel am Dienstag jedoch in sich zusammen.

Mit aktuell 3,37 Euro bewegt sich der Wert jedoch noch in Schlagdistanz.

Die Aktie zeigte zuletzt ein wenig mehr Schwung, dennoch ist die Ausgangslage im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung unverändert. Die Aktie muss über die 3,6 Euro und darf nicht unter die 2,8 Euro.