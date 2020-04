Die Milliardärin ist seit heute sogar auch Kundin, wie dieses Unternehmen soeben bekannt gab. Der Aktienkurs dürfte in weiterer Folge (erneut) entsprechend heftig reagieren.

In der Weltrangliste der Selfmade-Milliardärinnen (nicht ererbt oder erheiratet) stand sie auf Nummer 15. Sie ist eine schillernde Persönlichkeit, die aber nicht in den Klatschspalten residiert. Ihr “Nettowert” wurde einmal auf 1,6 Milliarden USD geschätzt. Sie wird in der Aufzählung der einflussreichsten und reichsten Briten in einem Atemzug mit Richard Branson, Ed Sheran und J.K. Rowling genannt (Quelle).

Es geht um Ruth Parasol, die ihre Milliarden als Gründerin von “Partygaming” (Partypoker) gemacht hat. Partygaming wurde vom österreichischen Glücksspielgiganten Bwin übernommen, von dem sie heute noch Großaktionärin ist. Selten erfährt man etwas über sie. 2013 kaufte Sie allerdings ein Haus in Herzliya, Israel, in der Stadt, in der auch InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) seinen Hauptsitz hat. Ist die nun zutagetretende Entwicklung ein Zufall? Ich denke eher nicht…

Sieht man sich den Börsenprospekt des IPOs von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) an, so stößt man bei der Auflistung der größten Aktionäre auf den Namen Ruth Parasol, die über 20% der Aktien von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) über die von ihr kontrollierte Firma “Solsken” (jetzt hält Tamar) hält. – Nach der Ausübung der Aktienbezugsscheine (Warrants) wären es sogar über 33%!

Mit der soeben bekannt gegebenen „Newsbombe“ schließt sich der Kreis auf beinahe magische Weise:

InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) gibt bekannt, dass ihr Hauptaktionär Tamar Technologies Ltd (ehemals Solsken Ltd. – kontrolliert von Ruth Parasol) das Unternehmen über seine Absicht informiert hat, seine Rechte auf Lizenzierung der InnoCan-Formulierungen und des Know-hows für bestehende CBD-Produkte und auch neue CBD-Formulierungen, gemäß dem Kooperationsvertrag zwischen Tamar und InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW), auszuüben. Die Produkte werden von InnoCan gemäß den Richtlinien von Tamar entwickelt, um eine neue Linie von CBD-Produkten unter der Marke Tamar herzustellen und zu vermarkten.

InnoCan hat Anspruch auf Vorauszahlungen für die Entwicklung neuer Produktformulierungen und auch auf SIGNIFIKANTE Lizenzgebühren.

NEWS-FAZIT:

Eine Win-Win Situation für InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW): Erstens zahlt Tamar (unter Kontrolle der Milliardärin Ruth Parasol) vorab die Entwicklungskosten der auf CBD basierenden Produkte und zweitens bekommt Innocan auch zusätzlich noch Lizenzgebühren für die von Tamar verkauften Produkte.

Es stellt sich nun die Frage: Wird Ruth Parasol ihr komplettes Geschick im Aufbau von Unternehmen und ihren finanziellen Background und ihre zweifellos vorhandenen Beziehungen in die Wirtschaft voll in den Dienst der Sache stellen? Wird sie in der Lage sein, die ihr zur Verfügung stehenden Marketing-Millionen in einen Verkaufserfolg umzumünzen?

Ich persönlich glaube nicht, dass Ruth Parasol diese Sache halbherzig angehen wird, eher das Gegenteil wird der Fall sein, sonst würde es meiner Meinung nach für eine solche Person gar keinen Sinn machen, wäre ein Engagement dann doch verschwendete Lebenszeit für sie. Mit 53 Jahren ist man nicht reif für den Ruhestand und ich denke, dass Frau Parasol möglicherweise ihre neue “Berufung” gefunden haben könnte! Wird sie den Erfolg, den sie mit “Partygaming” landete, replizieren können, ein Unternehmen von Null aufzubauen und ein 9-Milliarden-Pfund-IPO auf das Parkett legen? Sicher schwierig, aber nicht nur allein wegen ihres finanziellen Backgrounds nicht ausgeschlossen.

Alle sind Gewinner, denn InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) wird Lizenzgebühren von Tamar erhalten, was langfristig auch Frau Parasols Investition in InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) aufwerten wird.

Allein die Tatsache, dass eine so taffe Businessfrau einem Startup wie InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) ein nicht unerhebliches Investment zukommen lässt, ist für mich ein Qualitätssiegel für das Management und die bislang entwickelten Produkte (dazu später mehr)! Der Fakt, dass die Geschäftsentwicklung von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) durch das direkte Zutun von Parasol/Tamar unterstützt wird, zeugt von einem großen Plan, der sich jetzt zu offenbaren scheint.

Ich denke, dass diese Entwicklung allein schon nahe legt, über ein Investment in InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) gründlich und ernsthaft nachzudenken. Investiert eine der erfolgreichsten Geschäftsfrauen auf diesem Globus, muss dieser Gedankengang doch erlaubt sein. MEINUNG AUTOR

ABER ES KOMMT TATSÄCHLICH NOCH BESSER…

Kaum eine News erfuhr zuletzt so großes Medienecho wie jene, die InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)kürzlich veröffentlichte. Kein Wunder, denn der revolutionierende Ansatz ist nicht nur für die Covid-19-Bekämpfung interessant, sondern auch für andere Geißeln der Menschheit.

Man hat kaum jemals zuvor einen derart faszinierten Joe Brunner gesehen, wohl aus gutem Grund, denn Iris Bincovich präsentiert in diesem Gespräch eine Sensation nach der anderen.

Grund für das Interview war für Joachim Brunner die letzte Meldung, die InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)veröffentlicht hatte: InnoCan Pharma arbeitet gemeinsam mit der Universität Tel Aviv an der Entwicklung eines neuen revolutionären Ansatzes zur Behandlung der COVID-19-Erkrankung mit Exosomen das mit CBD beladen wird

Frau Bicovich geht natürlich explizit auf diese Technologie ein, die ihren Ursprung an der Universität Tel Aviv unter Professor Dani Offen hat. Sie erklärt auch, wie Exosomen funktionieren und das ist wirklich spektakulär:

Exosomen sind kleine Partikel, die bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Werden diese dem Körper zugeführt, dann gehen diese Partikel, wie winzig kleine Rakten, direkt zu kranken Zellen und starten einen Reparaturprozess, indem sie korrekte Informationen an die kranken Zellen übertragen, wie eine gesunde Zelle auszusehen hat.

Professor Offen hat einer Ratte Rückenmarksnerven durchtrennt. Was gruselig anfängt, hat aber ein Happy End: Nachdem er dieser Ratte “beladene” Exosomen nasal inhalieren ließ, begann diese nach drei Wochen wieder zu laufen (Interview `10:00 – `11:00).

Die Wirkung, dass Exosomen abnormale bzw. Zellen erkennen können und diese veranlassen, sich selbst zu reparieren, ist natürlich auch für Covid-19 bei schweren Lungenschäden, hervorgerufen durch den Sars-Cov-2-Virus, ein großes Thema, aber ich und auch InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW)-CEO Iris Bincovich sehen Covid-19 gar nicht so als das Hauptziel, eher als ein beschleunigendes Ereignis. Viele Forschungen werden unter dem Label Covid-19 bevorzugt, sodass die verschiedenen Phasen einer Medikamenten Entwicklung deutlich rascher von statten gehen können.

Exosomen erkennen auch defekte Zellen im Zentralnervensystem und darum ist dieser Behandlungsansatz ohne jeden Zweifel auch für Alzheimer und Epilepsie interessant, wie auch von Frau Bincovich ausgeführt (Interview 10:30)

Exosomen, zugeführt durch ein Nasalen-Spray, verschwinden in einem gesunden Gehirn und reichern sich in einem kranken Gehirn in den beschädigten Arealen an. INNOCAN CEO IRIS BINCOVICH

GW Pharma, der Cannabis-Pharma-Guru mit Milliarden-Börsenwert, hat ein auf CBD-basierendes Mittel, Epidolex (Wikipedia), von den Gesundheitsbehörden zugelassen bekommen: gegen zwei seltene Formen von Kinder-Epilepsie! Ergo ist CBD gegen Epilepsie wirksam.

Was liegt also näher als Exosomen mit CBD-Molekülen zu beladen und diese direkt zu betroffenen Gebieten im Gehirn zu schicken, wie man es in der Pressemitteilung von InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) angekündigt hat.

Aber das ist noch nicht alles. InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) arbeitet auch an CBD, das mittels Injektion unter Zuhilfenahme von Liposomen verabreicht werden kann. Aber dazu bald mehr in einer separaten Ausgabe.

INNOCAN PHARMA CORP.*

InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) ist ein Spezial-Pharmaunternehmen, das Produkte entwickelt, welche die einzigartigen Eigenschaften von Cannabinoiden in Kombination mit intelligenten Verabreichungsmethoden und -Formulierungen nutzen.

Das Management dieses Unternehmens ist so hochkarätig, wie man es bei einem Pennystock wohl nicht vermuten würde:

Vorstandsvorsitzender Ron Mayron war im Top-Level-Management von Teva Pharmaceuticals (NASDAQ: TEVA – Börsenwert 11 Mrd. USD). Der Gründer von Innocan Pharma, Yoram Drucker, war auch Gründer von zwei Biotech-Firmen mit NASDAQ-Listing: Pluristem (NASDAQ: PSTI Börsenwert 175 Mio. USD) und Brainstorm (NASDAQ: BCLI Börsenwert 155 Mio. USD). CEO Iris Bincovich ist ein “Think Big”-Profi und führte von einer Seniorposition die Hautpflegemarke Kamedis in die Internationalität.

Der wissenschaftlich Berater, Prof. Chezy Barenholz, ist der Autor von über 350 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Co-Erfinder von über 30 Patentfamilien, von der zwei dem Krebsmedikament Doxil® von Johnson & Johnson zugrunde liegen.

CANNABIS-CBD-BIOTECH

InnoCan Pharmaceuticals (WKN: A2PSPW) sticht durch den Umstand heraus, dass es für die vielfältigen Anwendungen, welche die Cannabispflanze Erkrankten oder Anwendern bietet, einen biotechnologischen Ansatz verfolgt, und dies ohne den Anspruch, selbst einen eigenen Anbau zu forcieren.

PATENT ANGEMELDET: “CBD-INJEKTION”

CBD hat leider die Eigenschaft, dass es der menschliche Körper großteils verdaut, bevor es eine therapeutische Wirkung entfalten kann. Deshalb sind die weltweiten Forschungen dahingehend ausgerichtet, die Verfügbarkeit für den Körper zu erhöhen. Innocan und die Universität in Jerusalem beschreiten gemeinsam einen interessanten und erfolgsversprechenden Weg:

Eine einzigartige mit Cannabinoiden beladene Liposomplatform, die die gezielte kontrollierte Verabreichung von Cannabinoiden in den Blutkreislauf ermöglicht. Die zum Patent angemeldete Technologie kann eine erhöhte Bioverfügbarkeit ermöglichen, die auf ein bestimmtes Organ oder einen bestimmten Körperteil abzielt, und zwar mit präziser Zeit- und Dosierungskontrolle.

Derzeit gibt es ungefähr 15 von der FDA zugelassene liposomale Medikamente, und es ist bekannt, dass sich viele weitere in klinischen Studien befinden.

Die ersten durchgeführten Forschungen in Bezug auf die CBD-Injektion sind vielversprechend:

Es wurde eine hohe Beladung mit CBD erreicht. Die beladene Menge reicht zur Verabreichung einer therapeutischen Dosis aus.

Es wurden verschiedene Arten von liposomalen CBD-Formulierungen entwickelt, die möglicherweise auf eine Vielzahl klinischer Indikationen für die Verabreichung von CBD-Injektionen abzielen.

Die liposomalen Formulierungen können das Potenzial haben, eine kontrollierte Freisetzung von injizierbarem CBD zu ermöglichen.

