Nach dem Covestro Anfang 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt um 96,00 Euro erreicht hatte, schwenkte die Akte in einen Abwärtstrend ein und begab sich zunächst auf 75,00 Euro abwärts, Ende 2018 notierte der Wert nur noch bei 41,50 Euro. Damit aber nicht genug, auch im abgelaufenen Jahr setzte sich die Talfahrt des Wertpapiers fort, Mitte März erreichte Covestro einen traurigen Tiefpunkt bei 23,54 Euro. Seitdem hat sich im Zuge einer weltweiten Erholungsbewegung auch diese Aktie erholen können, allerdings lässt die Aufwärtsdynamik stark zu wünschen übrig. Dabei ist es gelungen gerade einmal in den Bereich von 30,00 Euro zuzulegen, die mittelfristige Abwärtstrendlinie wurde noch nicht einmal touchiert. Das spricht von relativer Schwäche der Aktionäre in Bezug auf Covestro und spiegelt ein gewisses Misstrauen der Marktteilnehmer gegenüber dem Konzern wider. Die Corona-Krise dürfte für den Spezial-Chemie--Konzern aus dem DAX wenig hilfreich sein, in wenigen Minuten wird das Unternehmen seine Bücher zum abgelaufenen Quartal öffnen.