Unsere letzte Kommentierung zum japanischen Leitindex hatten wir in der letzten Woche mit „Charttechnische Risiken nehmen zu!“ überschrieben und darin eine potentiell bärische Keil-Formation ins Spiel gebracht. Dieses Szenario ist zwar unverändert im Spiel, doch der Nikkei 225 nahm zuletzt Fahrt auf. Aktuell scheint sogar eine Art Befreiungsschlag möglich zu sein.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 22.04. hieß es unter anderem „[…] Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung beginnt sich im Chart des Nikkei 225 eine bärische Keilformation herauszubilden. Diese Formationen sind nicht selten Vorboten einer drohenden Korrekturbewegung. Sollte diese Formation über die Unterseite und damit regelkonform aufgelöst werden, könnte sich weiteres Abwärtsmomentum kreieren. Vor diesem Hintergrund gilt es aus unserer Sicht, vor allem den Bereich um 19.000 Punkten weiterhin im Auge zu behalten. Ein Rutsch unter diese Marke könnte ein Warnsignal sein. Neben einer wichtigen Horizontalunterstützung verläuft in diesem Bereich auch die 38-Tage-Linie. Die möglichen Kursziele liegen auf der Unterseite bei 18.000 Punkte, 17.500 Punkte sowie 16.000 Punkte. Sollte es dem Index hingegen gelingen, den potentiell bärischen Keil über die Oberseite und damit regelkonträr aufzulösen, könnte womöglich doch noch einmal Zug in die Erholung kommen. Hier gilt es in erster Linie, die 20.000er Marke zu knacken. Das nächste wichtige Kursziel auf der Oberseite läge dann im Bereich von 21.300 Punkten.“

Die japanischen Konjunkturdaten der letzten Tage gaben wenig überraschend ein eher schwächeres Bild ab. In den nächsten Tagen stehen weitere Veröffentlichungen an. So wird es vor allem am Donnerstag (30.04.) spannend, wenn unter anderem aktuelle Daten zu den Einzelhandelsumsätzen sowie zur Industrieproduktion bekanntgegeben werden.

Für ein wichtiges Zeichen sorgte bereits zu Wochenbeginn die Bank of Japan. Diese hat weitere Stimulierungsmaßnahmen angekündigt und will nun unter anderem verstärkt Staats- und Unternehmensanleihen aufkaufen. Diese Ankündigung verfehlte ihre Wirkung nicht. Der Nikkei 225 zog zu Wochenbeginn kräftig an. Die aktuelle Inflationsentwicklung in Japan gibt der Notenbank den notwendigen Spielraum, liegt sie doch derzeit sehr komfortabel unterhalb des Zielbereichs (2 Prozent).

Kommen wir zur Charttechnik. Die bärische Keil-Formation ist als mögliches Szenario unverändert im Rennen, doch nährt der starke Wochenstart zumindest die Hoffnung darauf, dass der Index die Zone über die Oberseite und damit regelkonträr auflösen kann. Ein signifikanter Ausbruch über die 20.000er Marke wäre ein mögliches Startsignal. In diesem Fall würden die 21.300 Punkte als nächstes mögliches Kursziel warten. Aufgrund der jüngsten Kursentwicklung hat der Bereich von 19.000 Punkten seine Relevanz im Vergleich zur letzten Kommentierung weiter ausgebaut. Insofern könnte ein Rutsch unter die 19.000er Marke die Aufwärtsambitionen bereits deutlich abkühlen.