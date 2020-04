Deutsche Anleihen kaum verändert - Italien nach Abstufung unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen stieg der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 172,74 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,49 Prozent.

Die Anleger warten auf geldpolitische Entscheidungen in den USA. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren beispiellosen Kriseneinsatz zunächst nicht ausweitet. Bei der Veröffentlichung der Beschlüsse am Abend wird allenfalls mit Änderungen an einzelnen Krisenprogrammen gerechnet.