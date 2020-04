TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch moderate Gewinne verbucht. Während in Japan der Handel wegen eines Feiertages ruhte, hielt die Erholung an anderen wichtigen Märkten an. Im Fokus stand auch in Asien die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Nach den umfassenden Krisenmaßnahmen wird zunächst nicht mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der Währungshüter gerechnet.

In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um 0,28 Prozent auf 3860,12 Punkte zu. In Hongkong trat der Hang Seng im späten Handel hingegen mit plus 0,06 Prozent bei 24 592,02 Zählern auf der Stelle.