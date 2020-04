Gold seitwärts

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Handelsblatt: „Lufthansa braucht dringend und schnell sehr viel Geld. Das Unternehmen verliert wegen der weitgehend geparkten Flotte derzeit pro Stunde rund eine Million Euro an Liquidität“. „Neun bis zehn Milliarden Euro hat Lufthansa nach Informationen aus dem Unternehmensumfeld als Bedarf angemeldet“.Mit 9,0 Mrd Euro kann die Lufthansa den Shutdown für 6 Monate komplett abdecken (1 Tag = 24 Mio Euro, 183 Tage = 4,4 Mrd Euro) und mit den restlichen 4,6 Mrd Euro die Bilanzen sanieren und dem Vorstand noch einen ordentlichen Bonus wegen erfolgreicher Sanierung bezahlen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar zulegen (aktueller Preis 50.698 Euro/kg, Vortag 50.487 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 15,20 $/oz, Vortag 14,98 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 779 $/oz, Vortag 756 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 1.905 $/oz, Vortag 1.898 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1 %. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 21,00 $/barrel, Vortag 19,11 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 117,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt B2 Gold 2,4 % nach. Bei den kleineren Werten fällt TMAC 4,5 %. Belo Sun ziehen 31,6 %, Guyana 8,6 % und Midas 7,0 % an. Bei den Silberwerten geben Aurcana 6,0 % und Minaurum 5,3 % nach. Coeur verbessern sich 10,1 %, Silvercorp 8,6 % und Fortuna 5,2 %.