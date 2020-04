Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 23.04. hieß es unter anderem „[…] Zuletzt verlagerte sich das Handelsgeschehen bei der Aktie in eine vergleichsweise enge Range. Der Wert oszillierte hierbei zwischen 9,2 CAD und 7,5 CAD. Damit offenbart die Kursentwicklung eine gewisse abwartende Haltung unter den Marktakteuren. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich das Ganze auflösen wird… Ein Ausbruch über eine der beiden Begrenzungen könnte einen stärkeren Bewegungsimpuls initiieren. Allerdings müssen Fehlsignale einkalkuliert werden. Weitere Relevanz würden etwaige Ausbruchsbewegung erlangen, sollte es über den Bereich 10,0 / 12,0 CAD bzw. unter die 5,8 CAD gehen. […]“.

Die bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Handelsspanne 9,2 / 7,5 CAD ist weiterhin intakt. In den letzten Handelstagen verlagerte sich das Handelsgeschehen jedoch weiter in Richtung Oberseite (9,2 CAD). Die Aktie baute hier Druck auf, konnte die Bewegung aber bislang noch nicht entscheidend voranbringen. Ein durchaus vielversprechend angelaufene Vorstoß gewann jüngst nicht an Höhe. Ob die Aktie kurzfristig nachsetzen kann, bleibt abzuwarten. Der Verbleib in unmittelbarer Nähe zur 9,2 CAD bietet ihr immerhin die Gelegenheit dazu. Sollte es signifikant über die 9,2 CAD gehen, warten weitere Bewährungsproben bereits bei 10,0 CAD und 12,0 CAD. Um den Druck auf der Oberseite weiter aufrechtzuerhalten, sollte es nun nicht mehr unter die 8,0 CAD (inkl. der 38-Tage-Linie) gehen…