Der Deutsche Aktienindex wittert Höhenluft. Die Wirtschaft wird wieder hochgefahren und das lockt so manchen Anleger, der bislang an der Nachhaltigkeit der Erholung zweifelte, aus der Deckung. Zwar sieht die Google-Mutter Alphabet schwierige Monate auf sich zukommen, aber besser als erwartete Quartalszahlen lassen die Aktie an der Wall Street nachbörslich anspringen, was auch für einen weiteren positiven Handelsstart in Frankfurt sorgt.

Beim DAX geht es jetzt darum, das gestern erreichte neue Rally-Hoch zu verteidigen, um den Weg zunächst bis in die Region um 11.500 Zähler frei zu machen. Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks erreicht in diesen Tagen ihren Höhepunkt – ganz große und vor allem unerwartete Enttäuschungen sind bislang ausgeblieben, auch weil die Erwartungen teilweise schon im Keller waren. Nachbörslich erlitt der Chiphersteller AMD einen kleinen Schwächeanfall, nachdem hier die hohen Erwartungen nicht erfüllt werden konnten, während Google trotz eines Einbruchs bei den Werbeeinnahmen nachbörslich zulegen konnte.