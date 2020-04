Nach Bekanntgabe der letzten News hat sich der Wert dieser Aktie bereits verdoppelt und heute darf man einen weiteren massiven Kursanstieg erwarten, denn die jetzt veröffentlichte Meldung betrifft ein Thema, das bei den Anleger en vouge ist: Mushrooms!

Der Plan, aus EuroLife Brands (WKN: A2PP81) ein führendes Cannabis-Unternehmen (CBD + Hanfprodukte) mit Fokus auf den deutschen Markt zu formen, nimmt bereits Gestalt an. Nach der Ankündigung der wichtigen Übernahme von HANF durch EuroLife Brands (WKN: A2PP81) – gleich mehr dazu – setzt auch der CEO Shawn Moniz ein nicht zu übersehendes Ausrufezeichen.

EuroLife Executive Exercises Warrants ~CEO sends message to financial community regarding business outlook beyond the current challenging economic environment~

Eines sagt die Pressemitteilung aber nicht, nämlich dass der CEO schon seit geraumer Zeit begonnen hat, immer mehr EuroLife Brands (WKN: A2PP81)-Aktien zuzukaufen.

EuroLife Brands (WKN: A2PP81) hat die Konditionen für die Übernahme einer CBD-/Hanf-Ladenkette festgelegt, die ProSieben-TV-Sendung “Galileo” in einer Reportage als “Musterbetrieb” diente.

EuroLife Brands Announces an Agreement to Acquire a European Retail Chain with $3M+ in Revenue

EuroLife Brands (WKN: A2PP81) gibt bekannt, dass man eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um 100% der CWE European Holdings Inc. zu erwerben. Unter der Marke HANF werden in Deutschland sechs und in Luxemburg ein Ladengeschäft(e) und zusätzlich auch der Onlinehandel betrieben.

Nach der Übernahme von HANF durch EuroLife Brands (WKN: A2PP81) gilt es, einen Plan umzusetzen, der vorsieht, die Anzahl der Läden bis Ende 2021 auf 75 hochzuschrauben.

Über 3 Millionen CAD erwirtschaften die HANF-Geschäfte bislang pro Jahr. Gelingt es, den Expansionsplan umzusetzen, und nimmt man dies als Benchmark her, dann wird die Jahresbilanz nach Erreichen dieses Zieles einen Umsatz von rund 75 Mio. CAD ausweisen können.

Heute setzt das Unternehmen den nächsten Schritt, der bei den Marktbeobachtern für großes Aufsehen sorgen könnte:

EuroLife Brands (WKN: A2PP81) gibt bekannt, dass mit dem Aufbau des Rahmens für den Einstieg in das Pilz-Superfood-Segment in Europa begonnen wurde. In Verbindung mit seinem Netzwerk von Kooperationspartnern, das intern als European Associates Retail Network bezeichnet wird, hat EuroLife weitere Bereiche im Bereich Gesundheit und Wellness untersucht, die seine aktuellen Roll-out-Pläne für Hanf und Hanfprodukte unterstützen und ergänzen könnten.

NEWS-FAZIT:

“Der Pilz” ist derzeit in aller Munde. “Pilz-Aktien” eilen von einem Hoch zum nächsten. Vorwiegend, aber nicht nur, dreht es sich bei dieser neuen Gattung an Aktien um die Anwendung von Psilocybin, dem in den so genannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoff, der bei einer Reihe verschiedener medizinischer Störungen und Mangelzustände Anwendung finden soll. Aber Pilze können noch viel mehr und werden zusehends immer mehr zum Super-Food, mit einer Vielzahl potenzieller gesundheitlicher Vorteile und antiviralen, entzündungshemmenden und neutropen Eigenschaften.

Ich bin davon überzeugt, dass die Anlegerschaft diesen Schritt von EuroLife Brands (WKN: A2PP81) begrüßen und die Aktie neue Fans gewinnen wird. MEINUNG AUTOR

EUROLIFE BRANDS INC.*

DAS NETZWERK FORMIERT SICH: EUROLIFE MELDET GRÜNDUNG VON EUROPEAN ADVISORY COUNCIL)

Herr Eckart Keil, Herr Dr. Heinz Schönleber und Herr Josef Späth treten Eurolife Brands als unabhängige Berater bei, um die Leitung und Überwachung des vertikalen Wachstums von EuroLife Brands (WKN: A2PP81) in Europa zu gewährleisten!

Herr Eckart Keil ist ein preisgekrönter internationaler Aktien- und Rentenfondsmanager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Zu seinen zahlreichen internationalen Auszeichnungen zählen ein Lipper Fund Award, ein Euro-Finance Award und der Best of Newcomer-Fund Award.

Dr. Heinz Schönleber verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Landwirtschaft und wird in deutschen Fernsehsendern häufig als Experte in diesem Bereich konsultiert. Er gründete 1990 sein erstes landwirtschaftliches Unternehmen und leitet heute die Schönleber-Gruppe, die auf 1800 Hektar Fläche Landwirtschaft betreibt. Unter anderem bestellt die Schönleber Gruppe auf 500 Hektar in der Nähe von Dresden Hanf!

Herr Josef Späth ist ein Experte für die Koordination und Verwaltung von Organisationen im Hanfsektor und sorgt für die erforderliche Infrastruktur und das Design von vollständig konformen Produktionsanlagen in der stark regulierten Cannabisbranche.

HIER FORMIERT SICH EIN DOMINIERENDER EUROPÄISCHER CBD-/CBG-PLAYER MIT UNTERSTÜTZUNG AUS DEN HÖCHSTEN KREISEN!

Mit der News von heute werden viele “kryptische” Unternehmensnachrichten aus der jüngsten Vergangenheit mit einem Schlag klar, im Speziellen diese:

EuroLife Brands Inc.: EuroLife unterzeichnet verbindliche Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Eigentümerschaft an umfassendem, voll betriebsbereitem Hanfanbauprojekt in Europa

Mehr als 500 Hektar erstklassige landwirtschaftliche Nutzfläche für den Hanfanbau in der Nähe von Dresden, Deutschland;

für den Hanfanbau in der Nähe von Dresden, Deutschland; Skalierbarkeit durch Optionsvereinbarung auf ca. 2.000 Hektar;

Ca. 110.000 kg vorhandene Hanfbiomasse , die sich derzeit im Lagerbestand befindet und seit dem letzten Erntezyklus geerntet und verarbeitet wurde;

, die sich derzeit im Lagerbestand befindet und seit dem letzten Erntezyklus geerntet und verarbeitet wurde; Bestehende Abnahmevereinbarungen und Bestellungen;

und Bestellungen; Spezialerntemaschinen , die eine effiziente kommerzielle Ernte mit einer Rate von 50 Hektar pro Tag ermöglichen;

, die eine effiziente kommerzielle Ernte mit einer Rate von 50 Hektar pro Tag ermöglichen; Spezielle Reinigungsmaschinen zum Extrahieren und Trennen von Samen von Stängeln unter Verwendung eines mechanisch induzierten Vakuumprozesses mit Unterdruck;

zum Extrahieren und Trennen von Samen von Stängeln unter Verwendung eines mechanisch induzierten Vakuumprozesses mit Unterdruck; Spezialisierte Trocknungsmaschinen ;

; Trockenräume und Lagerflächen für Überkapazitäten, Lagerung, Reinigung und Trocknung.

Diese 500 Hektar sollen einen Ernteertrag von bis zu 55 Mio. USD (73 Mio. CAD) pro Jahr erzielen. Die Anbaufläche ist auf bis zu 2.000 Hektar erweiterbar!

Nimmt man Google als “Informations-Schürfhilfe” und gibt die genannten Namen ein, dann stößt man auf ein Unternehmen: FARMHUS Holding GmbH. Neben Schönleber und Späth ist auch Rudolf Dieter Hilti Gesellschafter dieses Unternehmens, ein Mitglied des Liechtensteiner Hilti-Clans.

Das Megaevent, die Übernahme des 20%-Anteils der Hanfsparte der Schönleber-Gruppe, sollte unmittelbar bevorstehen! Diese Übernahme ist eine News, die für mich 500% Potential hat! MEINUNG AUTOR

THE BIG PICTURE

Mit Allan Cooke (Ex-Canopy) und Derek Ivany (Ex-Agraflora) stehen Eurolife Brands (WKN: A2PP81) zwei weitere extrem erfolgreiche Cannabis-Manager zur Seite, die maßgeblich daran beteiligt waren, aus anfänglich recht kleinen Unternehmen “Giganten der Cannabisanbaufläche” zu formen.

DIE BESTE CANNABIS-STORY MIT DEUTSCHEM FUNDAMENT?

Während bei den “THC-Hanf-Brüdern” schon ein Stechen und Hauen um Marktanteile begonnen hat, ist man bei Nutzhanf ohne THC-Anteil beinahe allein auf weiter Flur. Die Projekte der wenigen börsennotierten Firmen sind meist viel zu klein, um für einen großen Umsatz zu sorgen. Dennoch gibt es großes Interesse der Investoren, wie das Beispiel Hemptown Organics zeigt, die vor nicht allzu langer Zeit eine große Finanzierung über 23 Mio. USD festmachen konnten. Die Anbaufläche bei Hemptown liegt mit rund 600 Hektar in einem ähnlichen Bereich wie bei der EuroLife-Beteiligung.

Dr. Heinz Friedrich Schönleber, Pionier der deutschen Cannabis-Erzeugung

CBG, DAS BESSERE UND TEURERE CBD!

Hanf mit hohem CBG-Anteil ist selten und erzielt, laut meinen Information, pro Hektar einen Ertrag, der sich um rund 110.000 USD verkaufen lässt. Multipliziert man dies mit 500 Hektar, dann ergibt sich ein Jahresumsatz von über 55 Mio. USD. Durch eine “Veredelung”, indem man den begehrten Rohstoff in fertige Produkte verwandelt (Kosmetika, Lebensmittel, etc.), lässt sich ein Vielfaches dieses Rohmaterialertrags erzielen.

AUCH DIE LETZTEN PERSONALIEN SIND BEMERKENSWERT:

Derek Ivany Joins EuroLife Following Success At AgraFlora Organics International

Derek Ivany war das Mastermind hinter AgraFlora International (ehem. Puf Ventures). Er machte aus dem anfangs kleinen „Mini-Cannabisunternehmen“, dessen Aktie Mitte 2016 noch unter 2 Cent notierte, einen wichtigen und aufstrebenden Player der Branche. Am 18.3.2019 erreichte die Aktie von AgraFlora einen vorläufigen Höchstkurs von 0,86 CAD – das ist eine Performance von 4.300%.

Derek Ivany ist ein unglaublich bekannter Manager und bestens vernetzt in der Industrie. Er persönlich war als CEO maßgeblich für AgraFlora und den kometenhaften Aufstieg vom Nobody zum Big Player verantwortlich. Der Börsenwert von Agraflora vergrößerte sich von 2 Mio. CAD auf derzeit 220 Mio. CAD.

Alan Cooke Joins EuroLife as Strategic Advisor Following Success at Canopy Growth

Alan Cooke ist in der Cannabisbranche wohl kein Unbekannter, denn er ist der “5.000%-Mann” vom größten und wohl auch bekanntesten Cannabisunternehmen der Welt, Canopy Growth Corporation (TSX: WEED), (NYSE:CGC). Unter seiner zweieinhalbjährigen Leitung als Geschäftsführer der rund 4 Mio. sq ft großen Cannabisanbauflächen von Canopy war er mitverantwortlich dafür, dass aus dem Unternehmen ein 12 Mrd.-Dollar-Gigant wurde und sich der Aktienkurs in der Spitze ver-50-fachte.

DIE TRANSFORMATION

EuroLife Brands ist im Begriff, sich zu transformieren. Den Hauptfokus legt man seit der Namensänderung von Cannvas auf EuroLife, wie der Name schon sagt, auf Europa. Mit der Ankündigung der 20%-Beteiligung an einem riesigen Hanfprojekt bei Dresden ist der erste große Schritt getan.

Die Fokussierung auf CBD-/CBG-Produkte (der nicht berauschende Wirkstoff der Cannabispflanze) bringt riesige Vorteile, denn es gilt, wenige oder nur geringe gesetzliche Hürden zu überwinden. Das Thema ist in der Tat in aller Munde, denn auch in meinem beschaulichen Heimatstädtchen gibt es einen florierenden Hanf-Shop.

Kein anderes Unternehmen hat bislang seinen Fokus so klar auf Europa ausgerichtet. Bei vielen Konkurrenzunternehmen läuft Europa mehr oder weniger nebenbei her. – Das ist der große Unterschied, der für meinen Begriff ein Investment interessant macht.

FAZIT:

Kann sich Derek Ivany als Berater hier seinen nächsten Stern auf sein Trikot nähen? Schafft er es, den ambitionierten Plan in die Tat umzusetzen und EuroLife Brands in DEM CBD/CBG/Hanf-Player Europas zu transformieren? Ich denke ja, denn er hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er in der Lage ist, die notwendigen Kapitalzuflüsse zu organisieren. Bei AgraFlora waren es über 50 Mio. Dollar! – Das wird auch hier der Schlüssel zum Erfolg sein!