Hedgefonds unter der Lupe: Wie ein Fonds mit Wandelanleihe-Arbitrage Gewinne erzielt

Wandelanleihen sind nicht ganz einfache Hybride aus Anleihen und Aktien. Wer gut nachrechnet, kann mathematische Differenzen in laufende Gewinne wandeln. So wie ein Fonds aus dem Hause Lazard. Allerdings läuft auch der nicht immer.Manchmal ist es ein Jammer, dass interessante Fonds aus Platzgründen nicht mehr in eine Heftgeschichte passen. Ein Wandelanleihen-Arbitrage-Fonds, also damit ein waschechter Hedgefonds aus dem Hause Lazard ist so ein Fall. Er hätte gut in die Geschichte über ausgefeilte Anleihestrategien gepasst. Weshalb wir ihn und den Managementansatz an dieser Stelle separat vorstellen.Um es vorweg zu nehmen: Nein, auch der Lazard Rathmore Alternative Fund (ISIN: IE00BG1V1C27) ist nicht vor einem Absturz wie im März 2020 gefeit. Wie so viele andere Fonds auch, also geschenkt.Nichtsdestotrotz liefert der Fonds in normalen Zeiten schön stetige Erträge, wie man es von einem defensiven Hedgefonds auch erwarten möchte. Nur wenn es an den Märkten kräftig rappelt, gibt eben auch er was ab. Dazu aber später mehr. Das Konzept des Fonds ist nicht ganz einfach, leuchtet aber auch ein. Denn Chef-Fondsmanager Sean Reynolds und Portfoliomanagerin Sarah George betreiben Arbitrage mit Wandelanleihen. Die meisten kommen aus den USA, was den Fonds zu einem Dollar-Fonds macht. Allerdings sind währungsgesicherte Anteilsklassen verfügbar. Nachteil ist, dass man – zumindest offiziell – erst ab einer Million Dollar Anlagesumme einsteigen kann.Doch zunächst ein kleiner Exkurs: Wandelanleihen sind festverzinsliche Papiere, die ein zusätzliches Recht enthalten. Der Anleiheinhaber darf sie nämlich in einem zuvor festgelegten Verhältnis in Aktien desselben Unternehmens umtauschen (wandeln). Damit sind es quasi Papiere mit einer eingebetteten Kaufoption auf die Aktien.Dadurch bewegen sie sich auch mit dem Aktienkurs mit. Je höher der steigt, desto stärker steigt der Kurs der Wandelanleihe mit. Man sagt auch, dass der Aktiencharakter dann überwiegt. Der Buchstabe Delta drückt diese Korrelation in Form einer Prozentzahl aus. Bricht der Aktienkurs ein, verliert die Option rapide an Wert, das Delta sinkt damit kräftig, und es bleibt lediglich das Rückzahlungsversprechen aus der Anleihe. Immerhin. Das Ausmaß, wie sehr sich das Delta verändert, drückt man wiederum mit der Kennzahl Gamma aus.Allerdings ergeben sich bei solch komplizierten Konstruktionen und engen Märkten immer auch Fehler bei den Preisen. Wandelanleihen können wahlweise zu teuer oder zu billig sein, was Reynolds und George für den Fonds nutzen wollen. Sie kaufen Wandelanleihen und sichern das enthaltene Aktienrisiko ab, indem sie die Aktien separat leerverkaufen. Solche sogenannten Short-Positionen sind bei Hedgefonds übliche Wetten auf sinkende Kurse. Dabei muss man aber hier speziell darauf achten, dass das Verhältnis stimmt, also das Delta. Reynolds und George betonen stets, dass sich ihr Fonds deltaneutral verhalten soll. Aber wenn man das Delta genau treffen will, muss man das Gamma beachten – ach, es ist nicht ganz einfach.Am Ende liefert die Differenz der beiden Positionen den gewünschten Ertrag. Portfoliomanagerin George vergleicht das mit dem Risikoaufschlag, den man für Hochzinsanleihen bekommen kann. Der sogenannte Implied Credit lag Ende Februar bei rund 500 Basispunkten, also 5 Prozentpunkten über dem Geldmarktzins Libor.Aber warum sollten Unternehmen Anleihen zu offensichtlich zu niedrigen Kursen ausgeben? Sarah George erklärt das so: "Sie ermöglicht ihm, entweder seine Aktien mit einer Prämie auf den aktuellen Marktkurs zu verkaufen oder seine Anleihen mit deutlich niedrigeren Zinskupons auszugeben als bei einer vergleichbaren, nicht wandelbaren Anleihe."Wenn aber alles so schön durchgerechnet und per Leerverkauf abgesichert ist, warum kann dann selbst so ein Fonds in einem Monat wie dem März in die Knie gehen (niemand hat behauptet, dass er die eierlegende Wollmilchsau ist)? Das hängt damit zusammen, dass der Markt eben auch mal selbst die schönste und sauberste Rechnung einfach missachtet. Ist zwar blöd, passiert aber immer wieder. So auch hier. "Wenn extreme Risikobedenken aufkommen, steigen oft – nicht abgesicherte – Long-only-Anleger aus Wandelanleihen aus", berichtet George. Das heißt dann aber, dass die ohnehin schon rechnerisch zu billigen Wandelanleihen dann noch billiger bepreist sind. Wie lange, das hängt davon ab, wie lange die Panik am Markt regiert.Das Ausmaß schildert Fondsmanager Reynolds in einer Telefonkonferenz am 2. April. Demnach schnellte das Implied Credit von den erwähnten 500 Basispunkten auf satte 1.500 Basispunkte in der dritten Märzwoche empor. Ende März war es bereits leicht wieder auf 1.262 Punkte zurückgegangen (zu lesen im Factsheet). Damit hatte auch der Fonds einen Boden gefunden und seine normale Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen. Und läuft erstmal wieder recht ruhig weiter.