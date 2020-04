BioNTech und Kooperationspartner Pfizer melden News au der klinischen Studie der Phase 1/2, in der man einen COVID-19-Impfstoffkandidaten in Deutschland testet. „Zwölf Studienteilnehmer wurden in Deutschland seit dem Studienstart am 23. April 2020 mit dem Impfstoffkandidaten BNT162 geimpft”, so das Unternehmen. Damit sei die erste Dosiskohorte in dieser Studie abgeschlossen, heißt es aus dem Mainzer Biotech-Unternehmen.Zu ...