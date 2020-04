FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte an seinen jüngsten Aufwärtstrend angeknüpft. Unterdessen nähert sich die Quartalsberichtssaison der Unternehmen ihrem Höhepunkt. Positive Impulse lieferte die leichte Erholung der Ölpreise. Dennoch bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt hoch. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Weitere größere Geldspritzen im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise werden von der Fed aber nicht erwartet.

Der Dax notierte am späten Vormittag 0,43 Prozent höher bei 10 842,49 Punkten, nachdem er am Dienstag um rund 1,3 Prozent zugelegt hatte. Der MDax , der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, legte um 0,38 Prozent auf 22 903,70 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,1 Prozent.