Arbeitsrechtliche Fragen zu Dienstreisen in Zeiten von Corona

Hamburg (ots) - Die Corona-Pandemie beeinflusst unser alltägliches Privat- undArbeitsleben. Auch wenn ein Großteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer imHomeoffice arbeitet, gibt es nach wie vor Geschäftsreisende, die Dienstreisen,ggf. auch ins Ausland antreten müssen. Können sie von ihrem Arbeitgeber dazuverpflichtet werden? Welche Vorkehrungen müssen dafür getroffen werden? Dieseund weitere Fragen beantwortet Dr. Michael Fuhlrott, Arbeitsrechtler undProfessor an der Hochschule Fresenius in Hamburg, im Interview.Darf ein Mitarbeiter eine Geschäftsreise in ein Land mit hohenCorona-Infektionsraten ablehnen?

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Anweisung einer Dienstreise ist grundsätzlich vom Direktionsrecht desArbeitgebers (§ 106 GewO) gedeckt. Im Einzelfall ist jeweils abzuwägen, wie hochdas Risiko für den Arbeitnehmer ist. Ist die Dienstreise besonders wichtig, weilder Arbeitnehmer zum Beispiel eine für das Unternehmen besonders wichtigeTransaktion abschließen muss, kann auch die Anweisung zur Reise in eine"gefährdete Region" zulässig sein. Der Arbeitgeber muss den Arbeitnehmer abernatürlich schützen, etwa in dem er Sicherheitsmaßnahmen trifft und denArbeitnehmer mit Verhaltensrichtlinien oder Schutzausrüstung versieht.Eine Fluggesellschaft hat bei einem Flug bereits einen Blut-Schnelltest fürPassagiere vor dem Boarding durchgeführt. Darf der Arbeitnehmer diesen Eingriffin seine körperliche Unversehrtheit ablehnen, wenn dadurch die Reise ausfällt,ohne arbeitsrechtliche Konsequenzen?Ein Blut-Schnelltest ist ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht desArbeitnehmers und -auch bei einem kleinen "Pieks" -ein Eingriff in das Recht aufkörperliche Unversehrtheit. Der Arbeitnehmer wird sich regelmäßig weigernkönnen, eine solche Maßnahme zu erdulden. Er muss dann auch etwaige Stornokostendem Arbeitgeber nicht erstatten. Gesundheitsmaßnahmen geringeren Umfangs, wieeine medizinische Befragung oder ein kontaktloses Fiebermessen wird derArbeitnehmer hingegen hinzunehmen haben.Darf ein Arbeitgeber, wenn es einen Impfstoff gegen COVID-19 gibt, Mitarbeiterzwingen, sich in Deutschland einer Impfung zu unterziehen?Nein. Solange eine Impflicht -wie kürzlich für bestimmte Personengruppen fürMasern eingeführt -nicht besteht, kann ein Arbeitgeber dies nicht von seinenArbeitnehmern verlangen. Der Arbeitgeber darf natürlich mit dem Betriebsarztgesundheitliche Aufklärung betreiben und hierzu aufrufen. Ein Arbeitnehmer, dersich weigert, muss aber keine Konsequenzen befürchten. Selbst wenn derArbeitnehmer später an Sars-CoV-2 erkrankt, muss der Arbeitgeber grundsätzlich