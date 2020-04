Bekannt sind die Hamburger vor allem für Schiffsbeteiligungen, von denen etliche aber in Seenot gerieten und kenterten. In den Airbus A380, Windparks oder Immobilien konnte man ebenfalls investieren. Inzwischen hat sich Lloyd Fonds strategisch neu aufgestellt. CEO Achim Plate erläutert das Geschäftsmodell. Neben klassischer Vermögensverwaltung, beispielsweise für Family Offices, bieten die Hanseaten seit Anfang April eine digitale Vermögensverwaltung (LAIC) auf Basis von selbstentwickelten Algorithmen und Künstlicher Intelligenz an. Außerdem im Portfolio etwa zehn Wertpapierfonds. Die Nordlichter haben in den Robo-Adivisor rund 5 Millionen Euro investiert. LAIC soll aus rund 10.000 aktiv gemangten Publikumsfonds und etwa 400 ETFs eine kundenindividuelle Auswahl treffen, die nach persönlichen Vorgaben Ertrag und Risiko optimiert. Unternehmenslenker Plate möchte Lloyd Fonds an drei Megatrends ausrichten: Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Nutzerzentrierung. Die ganze Sache macht aber erst richtig Spaß, wenn Anleger genügend Kapital bereitstellen. Auf 7 Milliarden Euro möchte der CEO die Assets under Management bis 2024 schrauben. Aktuell sind es erst rund 1,2 Milliarden. 2 Milliarden sollen durch Zukäufe hereinkommen, die Branche befindet sich einer Konsolidierung. Im übrigen setzt Plate auf den Vertrieb – Online, durch eigene Mitarbeiter/Partner sowie White Label Lösungen. Der Vorstandschef hofft außerdem auf eine gute Wertentwicklung der Portfolien. Fürs erste hat allerdings erst einmal Corona zugeschlagen, was die Verwaltungsgebühren etc. in Mitleidenschaft zieht. Dafür gibt es jetzt auch die Aktie mit einem Pandemie-Rabatt. Das Papier kostet aktuell nur noch 3 Euro, vor dem Crash waren es noch 5 Euro. Börsenwert etwa 40 Millionen. Ein Schnäppchen, vorausgesetzt, es gelingt die Planungen zu realisieren. 7 Milliarden verwaltetes Vermögen bedeuteten etwa 70 Millionen an Einnahmen (Verwaltungsgebühren etc.). Unter dem Strich könnten – grob geschätzt – rund 15 Millionen Nettogewinn hängenbleiben. KGV keine 3! Nur die wenigsten kennen bislang die neue Lloyd-Story. Auf die digitale Plattform LAIC paßt eigentlich das Zauberwort Fintech, das bei der Bewertung oft für ein Premium gut ist. Fazit: Das Geschäftsmodell klingt schlüssig, jetzt müssen noch die Anlegergelder zusammenkommen.