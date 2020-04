Insgesamt stiegen die Google-Umsätze von 25,6 auf 28,5 Mrd. US-Dollar. Im März seien die Anzeigenerlöse aber um rund 15 Prozent geschrumpft, das laufende Quartal werde aber schwierig, warnte Finanzchefin Ruth Porat. Im abgelaufenen Quartal steigerte Alphabet den Quartalsumsatz im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 41,2 Mrd. US-Dollar. Ein Wachstumstreiber im ersten Quartal war die Videoplattform Youtube. Ihre Werbeerlöse stiegen auf vier Mrd. US-Dollar, noch ein Jahr zuvor waren es drei Mrd. US-Dollar. Seinen Quartalsgewinn konnte der Tech-Riese um 2,6 Prozent auf 6,84 Mrd. US-Dollar steigern. Mit Reserven von rund 117 Mrd. US-Dollar ist Alphabet für die Krise solide aufgestellt.

Der Blick auf den Kursverlauf der Alphabet-Aktie zeigt insgesamt aber ein recht zuversichtliches Bild, der langfristige Aufwärtstrend um 1.000 US-Dollar konnte verteidigt werden, auch notiert Alphabet schon wieder über dem mittleren Bereich der letzten Jahre. In der Nachbörse konnte die Aktie um weitere acht Prozent zulegen und nährt sich somit wieder der markanten Hürde um 1.300 US-Dollar an. Sollte ein nachhaltiger Ausbruch im heutigen Handelsverlauf gelingen, könnte weiteres Aufwärtspotenzial freiwerden und das Papier in Richtung seiner Jahreshochs vorantreiben.