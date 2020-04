Die aktuelle Corona-Pandemie ist eine jener Bedrohungen, die – ähnlich dem internationalen Terrorismus – die gesellschaftsphilosophische Grundsatzfrage von Freiheit oder Sicherheit mit Nachdruck aufwirft. Eine Meinung von Ralf Malisch, Smart Investor.

Je akuter und konkreter eine Bedrohungslage ist, desto eher wird man wohl dem Thema Sicherheit den Vorzug geben. Ist etwa ein Bahnsteig aufgrund eines verdächtigen Gegenstands gesperrt, werden die meisten Menschen vernünftigerweise nicht auf ihre körperlichen Bewegungsfreiheit bestehen, bis die Sache abgeklärt ist. Für diese Vernunftbegabten bräuchte es keine zusätzlichen Regeln. Aber es gibt auch genügend Unvernünftige, die sich selbst und andere gefährden – etwa, indem sie den herrenlosen Koffer einfach mitnehmen würden. Hier kann eine temporäre Einschränkung bürgerlicher Freiheitsrechte also durchaus vertretbar und verhältnismäßig sein.



Allerdings ist die Corona-Bedrohung diffuser Natur, und selbst Experten sind sich bis heute uneins, wie tödlich das Virus tatsächlich ist. In einer solchen Situation der Unsicherheit werden auch die wohlmeinendsten Fachleute im Zweifel erst einmal auf Nummer sicher gehen, bevor sie dann idealerweise irgendwann Entwarnung geben können. In unsicherer Lage besteht also eine natürliche Tendenz zum Übersteuern in Richtung Sicherheit. Bei den politischen Entscheidungsträgern liegt der Fall ein wenig anders, denn sie verfolgen in der Regel mehrere Ziele gleichzeitig, von denen einige in Konflikt stehen (Gesundheit vs. Konjunktur) und längst nicht alle offen kommuniziert werden. Es ist daher von außen gar nicht so leicht zu beurteilen, ob eine konkrete Maßnahme im Einzelfall geeignet und angemessen ist oder in erster Linie völlig anderen Zielen dient.



Bei der schnellen Abfolge von Vorschlägen und Aktionen auf Landes- und Bundesebene kann man derzeit auch schon einmal den Überblick verlieren. Besonders genau sollte man aber dort hinschauen, wo unter der Überschrift „Corona“ alte Lieblingsprojekte wie die Zurückdrängung des Bargelds oder eine Impfpflicht gefordert werden, obwohl derzeit noch gar kein Impfstoff zur Verfügung steht. Die lange gehegten Wünsche mancher Politiker nach einer Total-, zumindest aber einer Handyüberwachung erhalten plötzlich ebenso frischen Auftrieb wie die Versuche, das Verhalten der Bürger auch im Kleinen zu lenken.