S&P500 pendelt um 2.900 Punkte

Ich will noch nicht so Recht an einen langfristigen Anstieg im S&P500 glauben, aber über 2.932 Punkten wird es langsam eng für die Bären. Lets see!

Trading-Strategie:

1. Short-Position zwischen 2.880 und 2.930 Punkten möglich. Stopp 2.950 Punkte. Kursziel 2.300 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DZ963M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,88 - 9,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.846,42 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 1.846,42 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.920,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 2,71 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DF8U4F Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,16 - 5,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.469,33 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.469,33 Punkte akt. Kurs Basiswert: 2.920,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,19 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: