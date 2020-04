Gröschls Mittwochskommentar: 18/2020

Gar nicht so einfach bei einer so vielschichtigen, undurchsichtigen Gemengelage jeden Mittwoch neue Erkenntnisse gewonnen zu haben. Insbesondere auch deshalb, weil wir es regional zwar allenthalben mit demselben Problem zu tun haben, aber die Grundvoraussetzungen und Herangehensweisen durchaus völlig unterschiedliche sind, zumindest was die Aggressivität und Geschwindigkeit der Maßnahmen angeht. Das ist es im Wesentlichen auch, warum ich dem (Aktien)Markt, was ich ja eigentlich nie so richtig tue ;-), nicht ganz (ver)traue… Ein Satz, der mir sinngemäß in den letzten Tagen wiederholt an unterschiedlichen Stellen begegnet ist, war „Der Markt handelt immer zukünftige Entwicklungen!“.

Nun endlich erkennt das mal wieder jemand, denn wir erinnern uns, nicht lang ist es her, da haben wir den Begriff NowCast eingeführt, damit wir nicht mehr in eine ungewisse, vielleicht weniger rosige Zukunft blicken müssen. Leider kommt der Satz diesmal zu einem Zeitpunkt daher, wo es schwerfällt zu glauben, dass – auch wenn alles irgendwann wieder gut wird – die Corona-Geschichte in der Breite keine längeren Spuren hinterlassen wird. Diejenigen, die schon ein bisserl länger dabei sind, werden sich anekdotisch an zwei Dinge in den letzten beiden größeren Kapitalmarktkrisen erinnern: 1. Als uns um das Jahr 2000 nicht mehr eingefallen ist, wie wir die Bewertungen von vollkommenen Schrottbuden rechtfertigen sollen, die wohl nie einen Schilling verdienen werden, haben wir das Kurs/Umsatz Verhältnis als die einzige heilsbringende Kennzahl erkoren und 2. Als es um das Jahr 2008 plötzlich schwierig wurde für die diversen ABS Strukturen Mark-to-Market Bewertungen, sprich handelbare Preise, zu bekommen, wurde plötzlich das Mark-to-Model salonfähig. Wie sich herausstellte, ging´s dabei eher um Mark-to-Myth….

Bleiben wir also wachsam und skeptisch, wenn Bewertungen von egal welcher Assetklasse auf Füße gestellt werden, auf denen zu stehen man ihnen vor kurzem noch nicht zugetraut hätte. Wenn etwas nicht gut riecht und nicht gut ausschaut, dann wird aus dem hässlichen Entlein auch in hundert Jahren kein weißer Schwan, oder so ähnlich… ;-) Den schwarzen Schwan hat uns sein Kreateur für die aktuelle Situation ja leider abgesprochen, wie wohl man Herrn Taleb hier unter Umständen einen ein bisserl überkritischen Standpunkt vorwerfen könnte, weil nur weil man´s hätte wissen können, treffen einen manche Dinge dann doch eher unvorbereitet. Komet und so…. aber sei´s drum!