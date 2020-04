NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngsten Ermüdungserscheinungen an der Wall Street sind verflogen: Positive Nachrichten von Gilead Sciences zu seinem Covid-19-Kandidaten sorgten am Mittwoch für frischen Rückenwind. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart zogen die Futures auf den Dow Jones Industrial noch einmal kräftig an, der Broker IG taxierte den US-Leitindex mit 1,86 Prozent im Plus auf 24 551 Punkte. Im Blick steht an diesem Abend zudem die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Damit dürfte sich die jüngste Erholungsbewegung an den US-Börsen weiter fortsetzen. Am Vorabend war der Wall Street zwar die Puste ausgegangen, doch hat sich der US-Leitindex inzwischen von seinem kräftigen Einbruch Ende der vergangenen - durch Ölpreisverfall und Rezessionsänge belasteten Woche - wieder klar absetzen können.