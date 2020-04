Drägerwerk: Vom Ladenhüter zum Krisengewinner

Der Lübecker Hersteller von Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken kann sich derzeit vor Aufträgen kaum retten. Zudem hat eine erfolgreiche Kapitalerhöhung frisches Geld in die Kasse gespült. Das alles hat den Aktienkurs durch die Decke schießen lassen. Ist es vielleicht jetzt an der Zeit, bei Investments einen Gang zurückzuschalten?

Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Konzerns Drägerwerk galt noch bis vor kurzer Zeit als Ladenhüter unter Deutschlands Nebenwerten. Jahrelang hinkte der Kurs des SDAX-Titels aufgrund einer schwachen Umsatzentwicklung und mäßiger Profitabilität den Märken hinterher. Das hat sich nun schlagartig geändert. Der Titel gilt momentan als einer der heißesten Tipps unter Börsianern. Denn das in Lübeck ansässige Familienunternehmen – rund 71 Prozent der Aktien befinden sich in Familienbesitz – stellt unter anderem Beatmungsgeräte, Patientenmonitore und Atemschutzmasken her. Und genau solche Produkte werden gerade weltweit händeringend nachgefragt. Während die große Mehrheit der Aktien infolge der Corona-Pandemie massiv eingebüßt hat, zählt Drägerwerk also zu den wenigen Gewinnern.

Auftragseingänge explodieren

Nach einer spektakulären Rallye, die den Titel seit Jahresanfang zwischenzeitlich um mehr als 80 Prozent in die Höhe schießen ließ, ist zwar wieder etwas Luft aus dem Kurs entwichen. Dennoch zeugt der Run auf die Aktie von sehr hohen Erwartungen. Prompt veröffentliche das Unternehmen am 16. April und damit früher, als geplant, Zahlen für das erste Quartal. Demnach sind die Auftragseingänge in der Sparte Medizintechnik, mit der das Unternehmen rund 63 Prozent seiner Umsätze erzielt, im ersten Vierteljahr mit einem Plus von 177 Prozent auf mehr als eine Milliarde Euro explodiert. Wie Drägerwerk mitteilt, soll ein Großteil der Order noch in diesem Jahr zur Auslieferung kommen. Das Unternehmen sähe daher gute Chancen, das bisher geplante Umsatz- und Ergebnisniveau „deutlich zu übertreffen“, heißt es in der Pressemitteilung. Die ursprünglichen Vorgaben gingen von einem Umsatz- und Margenwachstum von jeweils zwischen einem und vier Prozent aus.

Gewinn- und Umsatzsprung zu erwarten

Eine konkrete Jahresprognose wollte Vorstandschef Stefan Dräger noch nicht abgeben, das soll erst bei Vorlage der Halbjahreszahlen geschehen. Analystenschätzungen lassen jedoch gewaltige Umsatz- und Gewinnsprünge erwarten. Im Schnitt gehen sie von einem Umsatzanstieg um rund 1,2 Milliarden auf knapp 4 Milliarden Euro aus. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) wird ein Sprung von 67 Millionen Euro (2019) auf knapp 570 Millionen Euro prognostiziert. Da stellt sich die Frage, ob die Lübecker diese hohen Erwartungen erfüllen können.