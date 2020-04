NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn etwas gestiegen. Händler verweisen auf einen deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung in den USA zu Jahresbeginn wegen der Corona-Krise.

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen der Coronavirus-Pandemie so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Von Januar bis einschließlich März ging die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 4,0 Prozent gerechnet. Inzwischen warnen Experten aber, dass den USA der stärkste Wachstumseinbruch seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren drohe.