FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch leicht zugelegt. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0845 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auftrieb erhielt der Eurokurs durch den allgemein schwächeren Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs 1,0842 (Dienstag: 1,0877) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9223 (0,9193) Euro.

Konjunkturdaten und Frühindikatoren zeigen nach wie vor den schweren wirtschaftlichen Schaden, den der Kampf gegen die Corona-Pandemie anrichtet. Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum stürzte im April mit Rekordgeschwindigkeit ab und liegt nur knapp über dem in der globalen Finanzkrise erreichten Rekordtief. Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) spiegelten den beispiellosen Kriseneinsatz der Notenbank wider. Einige Ökonomen erwarten aufgrund der hohen Zufuhr von Zentralbankgeld mittel- bis längerfristig eine steigende Inflation.