Zuletzt war Palladium um die Ausbildung eines tragfähigen Bodens bemüht. Auf der Oberseite dominiert(e) aber weiterhin der markante Abwärtstrend, den wir bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierten. Aber ein neuer Bewegungsimpuls zeichnet sich ab. Die Frage ist nur, in welche Richtung sich dieser entladen wird…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Palladium am 22.04. hieß es unter anderem „[…] Die Ende März / Anfang April zu beobachtende Erholung konnte zwar einen großen Teil der zuvor erlittenen Verluste wieder wettmachen, doch für den erneuten Angriff auf das vorherige Hoch (2.880 US-Dollar) reichte es nicht. Der Widerstand um 2.500 US-Dollar erwies sich bereits als unüberwindbare Hürde. Das wäre vor dem Hintergrund der aktuellen Situation wohl auch des Guten zu viel gewesen. Erneute Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen das Edelmetall schließlich wieder unter die 2.250er Unterstützung. Aktuell bewegt sich der Preis im Bereich 2.000 / 1.830 US-Dollar. Die Relevanz dieser Zone wird unter anderem durch die dort verlaufende 200-Tage-Linie erhöht. Über die letzten Wochen hat sich ein markanter Abwärtstrend (grün dargestellt) ausgebildet, der nun erst einmal durchbrochen werden muss, um sich auf der Oberseite Luft zu verschaffen. Mit den Bereichen um 2.000 US-Dollar und 2.250 US-Dollar stellen sich dem Edelmetall aber zwei weitere veritable Hürden in den Weg. Um für frischen Wind auf der Oberseite zu sorgen, muss Palladium zurück über die 2.250 US-Dollar. Das würde den bislang dominierenden Abwärtstrend sprengen und dem Edelmetall Entlastung bringen. In der aktuellen Situation sind aber die Risiken auf der Unterseite nicht zu unterschätzen. Ein Bruch der 1.830 US-Dollar könnte noch einmal das letzte Tief bei 1.500 US-Dollar aktuell werden lassen.“



Palladium konnte zuletzt den wichtigen Bereich von 1.830 US-Dollar und somit seine 200-Tage-Linie verteidigen. Soweit so gut. Auf der Oberseite bildet aber nach wie vor der Bereich von 2.000 US-Dollar, der eine große Bedeutung als Widerstand hat, in Kombination mit dem markanten Abwärtstrend eine veritable Hürde. Insofern wäre ein Ausbruch über die 2.000 US-Dollar womöglich eine Art Befreiungsschlag und könnte den Weg in Richtung 2.250 US-Dollar ebnen. Ob die jüngste, für Palladium fast schon zurückhaltende, Bewegung in der Range 2.000 / 1.830 US-Dollar tatsächlich die Vorbereitung für einen dynamischen Bewegungsimpuls ist, lässt sich noch nicht abschließend beurteilen. In jedem Fall gilt es, beide Grenzen im Auge zu behalten, denn Obacht ist allemal geboten, sollte es unter die 1.830 US-Dollar gehen. In diesem Fall wäre auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 1.500 US-Dollar nicht auszuschließen. Möglicherweise gibt die US-Notenbank Fed mit ihrer heutigen Leitzinsentscheidung einen Impuls – in die eine oder in die andere Richtung.