NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im späten Handel kaum bewegt. Lediglich Longbonds erlitten Verluste, nachdem sie am Vortag noch kräftig zugelegt hatten. Eine zuversichtliche Stimmung an den New Yorker Börsen bremste die Festverzinslichen. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Fed hatte hingegen wenig Einfluss auf die Notierungen.

Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Dieser verharrt in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Notenbank und die Politik müssten ihre Unterstützung in der Corona-Krise wahrscheinlich ausweiten.