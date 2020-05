Ausgehend vom markanten Tief, das die Aktie im März dieses Jahres im Bereich von 13,0 CAD ausbildete, installierte sich eine Erholung. Was zunächst als Reaktion auf die damals deutlich überverkaufte Markttechnik begonnen hatte, hat zwischenzeitlich einige charttechnische Hürden überspringen können und damit weiter an Relevanz gewonnen. Vor allem die Rückkehr über den Bereich 18,2 / 20,0 CAD könnte richtungsweisenden Charakter haben.

Mit aktuell knapp 23,6 CAD (Schlusskurs per 29.04.) hat der Wert den nächsten wichtigen Kursbereich ins Visier genommen, hängt hier allerdings noch etwas fest. Zuletzt erwiesen sich die 23,0 CAD als hartnäckiger Widerstand, die nun in Verbindung mit dem „alten“ Widerstand bei 25,0 CAD ein veritables Widerstandscluster formen. Ein signifikanter Ausbruch über die 25,0 CAD käme somit wohl einem Befreiungsschlag gleich und könnte den Weg in Richtung 30,0 CAD ebnen. Um den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten, sollte es im Idealfall nun nicht mehr unter die Zone 20,0 / 18,2 CAD gehen. Sollte es dennoch dazu kommen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Fundamental betrachtet treibt Canopy Growth seine Umstrukturierungen voran. Diese sehen neben einem Stellenabbau auch die strategische Fokussierung auf Kernaktivitäten vor. So gaben die Kanadier kürzlich bekannt, sich aus Afrika zurückziehen zu wollen und die Aktivitäten in Südafrika und Lesotho an lokale Unternehmen abzugeben. Auch der Anbau in Kolumbien soll eingestellt werden, Kolumbien selbst aber als lateinamerikanisches Zentrum für die Weiterverarbeitung gestärkt werden. Canopy Growth rechnet infolge der Restrukturierungen zunächst mit einer Kostenbelastung von 700 bis 800 Mio. CAD.

Kurzum: Canopy Growth und hier insbesondere CEO David Klein vermitteln dem Markt eine klare Strategie, wie das Unternehmen den (neuen) Herausforderungen entgegentreten will. Auch wenn die Einschnitte vor allem in den Produktionsaktivitäten ordentlich sind und kurzfristig zu einer finanziellen Belastung führen, könnten sie sich mittel- und langfristig auszahlen. Im Vergleich zu einer Reihe von Mitbewerbern lässt Canopy Growth unserer Meinung nach ein klares Konzept erkennen und der Markt honoriert das offenkundig ebenfalls. Aus charttechnischer Sicht gilt es nun, den nächsten Widerstandsbereich 23 / 25 CAD deutlich zu überspringen und gleichzeitig einen Rutsch unter die 18,2 CAD zu verhindern.