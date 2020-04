FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag weiter nach oben gehen. Knapp eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 1,22 Prozent bei 11 243 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Börsenbarometer der Eurozone wird rund 1,1 Prozent höher erwartet.

Am Mittwoch hatte der Dax mit der Schwelle von 11 000 Punkten eine weitere Hürde genommen. Er steuert nun auf die Marke von 11 500 Punkten zu und würde somit die Verluste seit Anfang März aufholen. Für die verkürzte Börsenwoche deutet sich damit eine äußerst positive Dax-Bilanz von plus 9 Prozent an. An diesem Freitag ruht der Handel feiertagsbedingt.