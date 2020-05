ICM-Investmentbank-Vorsitzender: Die Trendwende beim Ölpreis ist absehbar

Der Absturz des Ölpreises ist einmalig. Doch für einen dauerhaften Abgesang ist es noch zu früh, findet Norbert Hagen. Der Vorsitzende der ICM Investmentbank glaubt: Der Preis dürfte in den kommenden Quartalen wieder drehen. Mineralöl-Gesellschaften seien daher ein lohnenswertes Investment.

Die Gründe für den Kollaps des Ölpreises lassen sich kurz zusammenfassen: Eine zu hohe Produktion trifft auf eine zu niedrige Nachfrage und die Lager sind rappelvoll. So ist der Stand heute. Das wird allerdings nicht dauerhaft so bleiben.Die tägliche Produktion von Öl belief sich bis Ende April auf circa 100 Millionen Barrel pro Tag. Ein Fass entspricht 159 Litern. Über Ostern haben sich die Opec+-Staaten auf eine Kürzung der Produktion um immerhin 9,7 Millionen Barrel geeinigt. Das entspricht fast zehn Prozent der gesamten weltweiten Förderung. Die Kürzung sollte Anfang Mai in Kraft treten. Doch dabei wird es nicht bleiben.Kürzungen bei InvestitionenVor allem in den USA steht die Fracking-Industrie massiv unter Druck. Bei einem Preis von weniger als 40 Dollar pro Fass verdient das Gros der dortigen Fracking-Unternehmen kein Geld mehr. Bei einem Preis von weniger als 30 Dollar pro Fass, fällt es vielen Förderern von Schieferöl und -gas schwer, ihre Kreditzinsen zu bedienen. Die Branche ist hoch verschuldet.Welche Spuren der Ölpreis-Absturz hinterlässt, zeigen die sogenannten "rig counts", die regelmäßig der Ölservice-Konzern Baker Hughes veröffentlicht. Danach waren am 24. April in den USA 465 Bohrtürme im Einsatz. Eine Woche vorher waren es noch 64 mehr. Der Rückgang belief sich also innerhalb von nur sieben Tagen auf zwölf Prozent. Auf Sicht eines Jahres hat sich der Zahl der "drilling rigs" sogar von 991 auf 465 mehr als halbiert. Noch im vergangenen Jahr waren die Vereinigten Staaten mit einer täglichen Fördermenge von mehr als zwölf Millionen Barrel der größte Öl-Produzent der Welt. Offen ist, ob und wie lange das so noch bleiben wird.Nicht nur die amerikanische Fracking-Industrie kommt unter die Räder, auch Big Oil steht unter immensem Druck. Hier werden gerade die ursprünglich geplanten Investitionen pulverisiert. Beispielsweise hat Exxon bereits bekannt gegeben, seine Investitionen in diesem um Jahr um zehn Milliarden Dollar zu kürzen. Andere Ölmultis werden mit Sicherheit folgen. Damit ist absehbar, dass die amerikanische Ölproduktion nicht nur kurzfristig, sondern auch auf mittlere und lange Sicht sinken wird.