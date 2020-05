Die Aktienmärkte - allen voran die Wall Street - spielen eine Phantasiewelt mit einer Rückkehr ins Jahr 2019: nach dem Motto "vorwärts in die Vergangenheit". Daher auch der Jubel der Aktienmärkte über die vagen Meldungen von Gilead in Sachen Remdesivir als Medikament gegen das Coronavirus, bei gleichzeitigem Ausblenden der ökonomischen Realität. Aber die Realität wird sich nicht aufhalten lassen durch Träumereien - am 01.Mai werden konkret Millionen von Rechnungen fällig. Fed-Chef Powell hat gestern einen starken Auftritt absolviert und klar gemacht, dass die Fed alles tun wird, um das amerikanische Geschäftsmodell als Ponzi-Schema (mitaufnahme neuer Schulden in großem Maßstab werden Alt-Schuldner ausbezahlt) aufrecht zu erhalten..

Das Video "Wir spielen das Jahr 2019 - vorwärts in die Vergangenheit!" sehen Sie hier..