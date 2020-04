TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Während in Hong Kong und Südkorea der Handel ruhte, beendete der japanische Aktienmarkt nach einer feierttagsbedingten Pause den Monat mit Aufschlägen. Auch in China setzte sich die Erholung der letzten Tage fort.

In Tokio ging der Nikkei-225 mit einem Plus von 2,1 Prozent auf 20 193,69 Punkte aus dem Handel. Trotz einiger Rückschläge fällt die Bilanz für den Monat April mit einem Kursplus von knapp 7 Prozent damit positiv aus. Seit den Tiefständen im März hat sich der japanische Leitindex gar um fast ein Viertel erholt.

In China legte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen am Donnerstag um 1,14 Prozent auf 3911,22 Punkte zu.

Damit zeigten sich die Märkte in Asien auch von den jüngsten Wirtschaftsdaten unbeeindruckt. Während die Stimmung in China sich im April nach einer kräftigen Erholung im Vormonat wieder etwas eingetrübt hatte, fiel die Industrieproduktion in Japan im März ab, jedoch weniger stark als erwartet. Beobachter rechnen in Japan allerdings in den kommenden Monaten mit weiteren deutlichen Rückgängen.

"Was die Märkte momentan wirklich bewegt, ist jede positive Nachricht zu einem potenziellen Medikament oder einer Impfung, da dies der wirklich entscheidende Faktor ist", hieß es von Marktbeobachtern. Daneben werde auch alles den Markt beleben, was auf Lockerungen der Beschränkungen hindeute. Der US-Konzern Gilead Sciences hatte am Vortag mögliche Studienerfolge mit seinem Wirkstoffkandidaten Remdesivir gegen die Lungenkrankheit Covid-19 Covid signalisiert. Dies hatte zuvor auch den Märkten in Europa und der Wall Street frischen Rückenwind verliehen./ssc/tav/mis