Wie Champignon erklärte, hat man in einer Filiale der Apothekenkette die Infrastruktur für die Herstellung der Ketaminrezepturen des Unternehmens eingerichtet und die Ausgabe der Produkte über die Filialen der Apothekenkette vereinbart.

Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48) , ein Entwickler neuartiger Behandlungen für eine ganze Reihe von Störungen und Mangelfunktionen mit Fokus auf die psychedelische Medizin, wartet mit hervorragenden Neuigkeiten auf. Wie das Unternehmen mitteilte, wird eine führende Apothekenkette in Kanada voraussichtlich noch dieses Jahr den Vertrieb der Ketamin-Behandlungen des Unternehmens aufnehmen!

Champignon wird damit die bestehende Infrastruktur der Apotheke nutzen, um Verschreibungen eines Netzwerks kanadischer Kliniken, die auf Schmerzbehandlungen und die Behandlung von Abhängigkeiten fokussiert sind, zu erfüllen – was Champignon nach Aussage des Unternehmens eine wachsenden Einnahmequelle mit „robusten“ Margen bescheren wird!

Champignon und die Apothekenkette haben zudem damit begonnen, einen speziellen Reinraum einzurichten, wo die Ketaminrezepturen des Unternehmens hergestellt und verpackt werden sollen. Dazu sollen unter anderem auch Esketamin-Nasenspray und topische Ketaminprodukte gehören. Bislang geht man bei Champignon davon aus, dass die Errichtung dieses Reinraums im dritten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden kann und allen neuen Anforderungen der NAPRA (National Association of Pharmacy Regulatory Authorities) erfüllen wird.

Damit, so Champignon-CEO Gareth Birdsall, verfüge das Unternehmen über eine komplette, vertikale Integration in Bezug auf seine schnellwirkenden Ketaminbehandlungen und Therapien. Damit werde nicht nur die Rezepterfüllungsinfrastruktur des Unternehmens optimiert, sondern auch die Datenerhebung für Ketaminbehandlungen von Gehirnerschütterungen und Schädel-Hirn-Traumata sowie von Angstzuständen und Depressionen, die sich anderer Behandlung widersetzen, vorangebracht.

Champignons Ketamin basierte Rezepturen werden von den Kliniken für verschiedene Studien verwendet, die von Health Canada genehmigt wurden. Die daraus resultierende Daten sollen unter anderem verwendet werden, um zukünftige klinische Studien der Phase 1 am Menschen zu beschleunigen. Wie Birdsall erklärte, werden die Daten, die im Netzwerk von Kliniken gesammelt werden, da Ärzten die Ketaminprodukte des Unternehmens verschreiben, die Erfolgswahrscheinlichkeiten der für später dieses Jahr geplanten Studien erhöhen.

Übernahme von AltMed abgeschlossen

Und Champignon kann eine weitere gute Nachricht präsentieren. Man hat nämlich, vorbehaltlich der Einreichung der notwendigen Unterlagen für das Unternehmensregister von British Columbia und anderer Genehmigungen der Börse, die Übernahme von AltMed jetzt abgeschlossen.

Bei AltMed handelt es sich um einen führenden, kanadischen Betreiber von Ketamin-Kliniken, einen Aggregator geistigen Eigentums im Bereich psychedelischer Medizin und eine Firma, die neuartige Medikamente entdeckt. Zudem besitzt AltMed das Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE) – und ist von Health Canada lizenziert, dort geeigneten Patienten, Psilocybin zu verabreichen. Dies ist die einzige Klinik in ganz Kanada, die mit Genehmigung von Health Canada bereits Verabreichungen von Psilocybin vornimmt. Champignon geht davon aus, dass es AltMed dem Unternehmen erlauben wird, relativ schnell neue Klinikreinrichtungen, die man bereits identifiziert hat, in den USA und Kanada zu eröffnen.

Zudem hat AltMed jetzt auch die restlichen Anteile am CRTCE erworben, sodass man nun 100% der Anteile hält.

Jetzt, da diese Akquisition abgeschlossen ist, steht Champignon bereit, um unter anderem mindestens fünf neue Kliniken in Schlüsselmärkten wie New York, Florida und Kalifornien zu eröffnen, die bereits im vierten Quartal dieses Jahres in Vollbetrieb gehen sollen.

Für diese Transaktion hat man 76.034.000 Aktie ausgegeben, von denen 58.912.000 freiwilligen Beschränkungen unterliegen, während 17.122.000 nur der gesetzlichen Halteperiode unterliegen. Darüber hinaus werden 2.100.000 Warrants ausgegeben, die AltMed-Warrants ersetzen.

Unserer Ansicht nach zeigt sich einmal mehr, dass Champignon die Entwicklung seiner verschiedenen Geschäftsfelder sehr methodisch und wie wir glauben auch erfolgversprechend vorantreibt. Beide Ankündigen von heute bringen das Unternehmen dabei einen wichtigen Schritt voran und stellen die Weichen für zukünftig deutlich steigende Umsätze. Bei allen, erheblichen Risiken in diesen neuen, stark regulierten Forschungsfeldern sehen wir deshalb weiterhin großes Potenzial für Champignon Brands. Wir werden weiter berichten.

