Wirecard – wilde Spekulation!

Liebe Leser, erinnert Ihr Euch? Damals – das Interview im Spiegel mit Ferdinand Piech? Er sei “auf Distanz” zu Martin Winterkorn. Ein Beben. Jetzt gibt es ein Interview im Handelsblatt mit dem AR-Chef von Wirecard. Es heißt dort:”"Eine Personaldebatte wäre im Moment in keinster Weise zum Wohl des Unternehmens. Eine Ablösung von Herrn Dr. Braun sehe ich heute nicht”, so Thomas Eichelmann. Ein Wort macht viel aus unter Investoren und so spekuliert man im Handel gerade stark vor sich hin, wir haben uns unter vielen Akteuren umgehört. Das Wort lautet “heute”. Keine Ablösung heute oder aktuell – aber später? AR wählen Worte sehr genau und bedacht und falls Eichelmann Profi ist, hat er sich was dabei gedacht.

Die Frage ist nur: Wäre ein Abgang von Markus Braun ein Befreiungsschlag oder ist er nicht vielmehr das Gehirn von Wirecard. Der Macher. Egal, wie verrückt er scheinen mag. Übrigens möchten wir da mal einen Vergleich anstellen. Schaut einmal, wie Braun rüberkommt. Und man vergleiche Elon Musk. Und jetzt schaue man, wie in den USA solche Typen bewertet werden und wie in Deutschland. Musk wird gefeiert obgleich 50% dessen, was er von sich gibt – siehe Corona gegenwärtig – recht abstrus rüberkommt. Und sein Laden keinesfalls ein Vorzeigeladen ist. In den USA verzeiht man das alles. Hier nicht. Auch spannend zu sehen. Mehr im Wirecard-Spezial im Abo-Bereich mit unseren neuen Investmentideen auf Trades auf Wirecard.