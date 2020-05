Soviel steht fest: Wir stehen gerade am Anfang einer der wohl stärksten Rezessionen der Nachkriegsgeschichte und die USA erlebte im ersten Quartal den schnellsten wirtschaftlichen Absturz seit zwölf Jahren. Um 4,8 Prozent ist die Wirtschaftsleistung von Januar bis März eingebrochen, und das Coronavirus schlug so richtig erst im März zu. Damit steht fest, dass das zweite Quartal nicht viel besser werden dürfte. Soviel zu den Fakten.

Wer aufgrund dieser Daten allerdings einen Crash am Aktienmarkt erwartet hat, ist gestern leer ausgegangen. Tatsache ist, dass dieser Crash in Erwartung solch desaströser Zahlen bereits stattgefunden hat. Jetzt geht es an der Börse um den Weg wieder heraus aus dieser Krise. Die gute Stimmung war gestern nicht zu bremsen. Über den ganzen Tag hinweg wurde von den Investoren jeder Rücksetzer sofort gekauft.