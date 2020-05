Bayer Aktie kämpft sich den Weg nach oben frei - geht die Erholungsrallye weiter?

Die Bayer Aktie hat den Dividendenabschlag in Höhe von 2,80 Euro charttechnisch bestens verarbeitet. Ein aktuelles Kaufsignal wurde dadurch nicht neutralisiert, wenngleich der gestrige XETRA-Handel an der Frankfurter Börse für den DAX-Wert kein neues Verlaufshoch im Rahmen der „Post-Coronacrash-Erholung” brachte. Stattdessen glich die Tagesspanne für Bayers Aktienkurs am gestrigen Mittwoch mit 59,87/61,29 Euro nahezu der Spanne ...