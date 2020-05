Gold freundlich, Goldreserven Venezuela

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Venezuela bittet die Bank of England, einen Teil der Goldreserven zu verkaufen, um das Geld zum Kampf gegen Corona zu verwenden. Da die Bank of England sich verweigert, die Reserven an die Regierung von Präsident Nicolas Maduro auszuhändigen, ist Venezuela bereit, den Gegenwert an von der UN verwalten zu lassen.Das Argument, dass es sinnvoll ist, Goldreserven im Ausland an den wichtigen Börsenplätzen in London oder New zu lagern, damit es im Krisenfall schnell liquidierbar ist, bricht zusammen.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar seitwärts (aktueller Preis 50.818 Euro/kg, Vortag 50.698 Euro/kg). Am 14.04.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz erreicht und wird seit vielen Jahren wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn einer zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monaten viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer wieder volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber steigt (aktueller Preis 15,54 $/oz, Vortag 15,20 $/oz). Platin zieht an (aktueller Preis 789 $/oz, Vortag 779 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.926 $/oz, Vortag 1.905 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis zieht an (aktueller Preis 23,85 $/barrel, Vortag 21,00 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 1,6 % oder 1,9 auf 119,5 Punkte. Bei den Standardwerten steigt Freeport 3,8 %. Barrick geben 2,3 % und Agnico 1,7 % nach. Bei den kleineren Werten können Vista 12,2 %, RNC 7,7 % und Gold Resource 7,6 % zulegen. Intern. Tower Hill gibt 5,9 % nach. Bei den Silberwerten steigen Hecla 10,0 %, Fortuna 9,2 % und Americas Silver 8,3 %. Metallic geben 6,5 % und Santacruz 3,9 % nach.