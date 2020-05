Unter dem Aktionscode 23AV bietet Volkswagen den Golf VII-Fahrern an, bei einem autorisierten Volkswagen-Partner ein Softwareupdate auf die Motorsteuerung aufspielen zu lassen. In dem VW-Schreiben, das der Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN vorliegt, heißt es: Die Automobilhersteller hätten beim Dieselgipfel 2017 „als wirksame Maßnahme zur Verbesserung der Luftqualität in deutschen Städten“ für 5,3 Mio. Autos Softwareupdates zur Reduzierung des Schadstoffausstoßes zugesagt.

Auch Motor EA 288 vom Abgasskandal betroffen

Der Dieselmotor EA 288 ist wie sein Vorgänger EA 189 vom Abgasskandal betroffen. Auch dieser neuere Motor verfügt über ein sogenanntes Thermofenster zur Regulierung der Abgasreinigung – das hat die Volkswagen AG bereits eingeräumt. Nach mehreren verpflichtenden Rückrufen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) musste VW bereits unzählige unzulässige Abschalteinrichtungen in den Dieselfahrzeugen mit Softwareupdates deaktivieren lassen, um die Manipulation der Abgasreinigung zu unterbinden.

Auch der Golf VII mit dem Motor EA 288 verfügt über eine unzulässige Abschalteinrichtung – auch wenn das KBA hat für dieses Modell noch keinen verpflichtenden Rückruf angeordnet hat. Das Landgericht Regensburg hat erst kürzlich festgestellt, dass VW im Golf VII mit dem Motor EA 288 eine sogenannte Zykluserkennung verwendet – eine unzulässige Abschalteinrichtung. Der Autokonzern wurde wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung zu Schadensersatz verurteilt: Erstattung des Kaufpreises abzüglich einer Nutzungsentschädigung (Az.: 73 O 1181/19).

Nachteile des Softwareupdates

VW zufolge wirkt sich die Software-Aktualisierung „weder auf Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionswerte, Motorleistung, maximales Drehmoment und Geräuschemissionen noch auf die Dauerhaltbarkeit des Motors und des Abgasnachbehandlungssystems negativ aus“. Aber ist das wirklich so?

Noch ist nicht klar, welche langfristigen „Nebenwirkungen“ das Softwareupdate für die betroffenen Fahrzeuge hat. Auch wenn Volkswagen negative Effekte auf die Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit des Motors ausschließt, rate ich VW-Kunden davon ab, das freiwillige Softwareupdate aufspielen zu lassen. Berichte von anderen VW-Fahrern haben bereits gezeigt, dass ein Update sehr wohl ungewünschte Nebenwirkungen haben kann.

So berichten VW-Dieselfahrer nach Softwareupdates von verschiedenen Mängeln, die auch Tests des ADAC bestätigt haben: einem höheren Verbrauch von bis zu einem Liter pro 100 Kilometer, verrußten AGR-Filtern, einer geringeren Leistung und veränderten Motorgeräuschen.

Freiwilliges Update – warum gerade jetzt?

Will der VW-Konzern mit dem aktuellen freiwilligen Softwareupdate einen verpflichtenden Rückruf des KBA und eine weitere Klagewelle verhindern? Nicht unwahrscheinlich, denn im Abgasskandal werden die Urteile der Gerichte immer verbraucherfreundlicher. Die anstehenden Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) heute – am 30. April – und des Bundesgerichtshofs (BGH) am 5. Mai dürften VW weiter in Bedrängnis bringen.

Besitzer des Golf VII mit Dieselmotor des Typs EA 288 sollten sich deshalb jetzt anwaltlich beraten lassen und prüfen, ob sie Anspruch auf Schadensersatz oder eine Rückabwicklung des Kaufvertrags haben. Nach diesem Schreiben liegt die Vermutung nahe, dass sich im Motor ihres Fahrzeugs eine unzulässige Abschalteinrichtung befindet.

