FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat nach anfänglichen Gewinnen am Donnerstag eine Atempause nach der jüngsten Erholungsrally eingelegt. Börsianer verwiesen auf vereinzelte Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende, um nicht von möglichen Corona-Hiobsbotschaften überrascht zu werden. An diesem Freitag ruht der Handel in Deutschland feiertagsbedingt.

Der Dax notierte zuletzt 0,04 Prozent höher bei 11 108,52 Punkten, nachdem er am Vortag um fast 3 Prozent gestiegen war. Für die verkürzte Börsenwoche deutet sich damit eine äußerst positive Dax-Bilanz von plus 7 Prozent an. Für den MDax ging es am Donnerstagvormittag um 0,04 Prozent auf 23 414,87 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stagnierte.