Gut geplant in den Tag. Mit dem W:O-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag. Hier unsere Top-5 für die nächsten 24 Stunden.

08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 03/20.

TOP 2

08:45 Uhr, Frankreich: Handelsbilanz 03/20.

TOP 3

10:00 Uhr, Italien: Einzelhandelsumsatz 03/20.

TOP 4

10:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang im Maschinenbau März und 1. Quartal 2020.

TOP 5

12:00 Uhr, EU: EU-Kommission legt voraussichtlich ihre Frühjahrs-Konjunkturprognose vor.

Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 07.05.2020 Zeit Land Relev. Termin 01:50 JPN BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll 08:00 GBR BoE Anleihenkaufprogramm 08:00 GBR BoE Zinssatzentscheidung 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. (Monat) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen 08:00 GBR Bank of England Bericht zur Geldpolitik 08:00 GBR Finanzstabilitätsbericht 08:00 GBR Bank von England Sitzungsprotokoll 08:00 GBR Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung 08:00 GBR BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins 08:00 GBR BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen 08:45 FRA Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft (Quartal) 09:00 EUR EZB De Guindos Rede 11:00 GBR BoE Gouverneur Bailey Rede 14:30 USA Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft 14:30 USA Lohnstückkosten 14:30 USA Erstanträge Arbeitslosenunterstützung 14:30 USA Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt 16:00 EUR Rede der EZB Präsidentin Lagarde 17:00 CAN Ivey PMI s.a 17:00 CAN Ivey Einkaufsmanagerindex



