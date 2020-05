Am Rohölmarkt geht es zu wie in einem Tollhaus: Die Preise schwanken, dass es einem schwindelig wird. Vor Kurzem sind sie sogar unter null gefallen. Über die Hintergründe spreche ich mit Etienne in diesem Podcast. Darin gibt es auch eine Antwort auf die Frage, was niedrige Ölpreise und niedrige Zinsen gemeinsam haben?

