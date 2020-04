PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem kräftigen Kursschub haben Europas Börsen am Donnerstag vor dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst innegehalten. Marktbeobachter sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem langen Wochenende. In einigen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien wird an diesem Freitag feiertagsbedingt nicht gehandelt. Der EuroStoxx 50 trat - nach einem zunächst positiven Start - am Mittag mit minus 0,08 Prozent bei 2993,70 Punkten nahezu auf der Stelle.

In Paris notierte der Leitindex Cac 40 zuletzt ebenfalls nahezu unverändert, in London gab der FTSE 100 moderat nach. Auch einige enttäuschende Quartalsberichte hätten die Stimmung etwas gedämpft, schrieb Stephen Innes vom Broker Oanda. An dem grundsätzlichen Aufwärtsdrang der Märkte ändere dies aber nichts.