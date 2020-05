Heute beantwortete Generalanwältin Eleanora Sharpston am Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg in ihren Schlussanträgen Fragen zur Zulässigkeit von Abschalteinrichtungen in Diesel-Motoren. Sharpston ist der Ansicht, dass eine Abschalteinrichtung zur Manipulation des Emissionskontrollsystems in der Regel unionsrechtlich verboten sei.

Als Abschalteinrichtung definiert die EuGH-Generalanwältin einen Mechanismus, der die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems im realen Fahrbetrieb verringert, in dem er Parameter des Fahrzeugs und seiner Umgebung ermittelt und die Abgasreinigung verändert. Erkennt das Emissionskontrollsystem also eine Testsituation und aktiviert daraufhin die Abgasreinigung, um die Zulassung zu erhalten, handelt es sich nach EU-Recht um eine illegale Abschalteinrichtung, da sie die Abgasreinigung im Realbetrieb wieder deaktiviert.