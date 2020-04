DWS Chart der Woche: Ungewöhnliche Stärke der Stärksten im S&P 500

Die großen US-Werte, insbesondere aus den Sektoren Technologie und Kommunikation, sind ihrer Favoritenrolle bei vielen Anlegern auch dieses Jahr wieder gerecht geworden. Gerade im Markteinbruch haben sie sich deutlich besser als der S&P 500 gehalten. Dieser hat seit Jahresanfang 10,8 Prozent verloren. Zieht man lediglich die fünf größten Gewinner ab (gemessen am absoluten Marktwertzuwachs), hätte der Einbruch ganze 14 Prozent betragen.

In etwas anderer Form zeigt unser "Chart der Woche" das gleiche Phänomen. Er bildet die relative Performance des S&P 500* gegenüber dem gleichgewichteten S&P 500 ab, zeigt also, in welchen Phasen der Index vor allem von den größten Werten getrieben wird. So stark wie dieses Jahr übertraf der Index zuletzt 1999 seinen "egalitären" Schwesterindex. Die Bedeutung der Schwergewichte zeigt sich auch darin, dass allein die fünf größten über ein Fünftel der Index-Marktkapitalisierung auf sich vereinen. Dieser Wert wurde selbst in der Technologieblase im Jahr 2000 nicht erreicht. Wie lange kann dies noch weitergehen?