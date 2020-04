Columbia Threadneedle: EU-Green Deal steht wegen der Corona-Krise unter Druck

Die Europäische Kommission hat den European Green Deal am 11. Dezember 2019 vorgestellt. Das Konzept verfolgt das Ziel, die Netto-Emissionen von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzieren. Damit soll Europa als erster Kontinent klimaneutral werden.

„Der Klimawandel kann in der Nachhaltigkeitsdebatte nicht länger eine Monopolstellung haben“, sagt Iain Richards, Leiter Global Responsible Investment Policy bei Columbia Threadneedle Investments. „Es wird vermutlich eine neue Priorisierung sozialer Angelegenheiten geben, die nun auf der Agenda weiter oben stehen: Gesundheitsvorsorge, soziale Fürsorge, Arbeitsmarkt und Bildung.“

Columbia Threadneedle zufolge ist es wichtig zu beobachten, wie sich der Duktus zu Klimathemen entwickelt – nicht nur in den Brüsseler EU-Institutionen, sondern auch in den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang sei interessant, wie die EU ihre Tonalität bezüglich der Verringerung von Kohlenstoffemissionen bis 2030 dämpfen wolle: Der konkrete Vorschlag von zumindest 50 bis 55 Prozent weniger Emissionen (im Vergleich zu 1990), der im Dezember 2019 formuliert worden war, solle ab September 2020 erneut geprüft und mögliche Option gesucht werden. „Der Green Deal wird angesichts der Pandemie vor neuen Herausforderungen stehen“, schlussfolgert Richards.