S&P500 pendelt wieder um 2.900 Punkte

Der S&P500 pendelte um das wichtige 61,8%-Fibonacci-Retracement und sackt vorbörslich wieder nach unten ab. Solange dieser Bereich um 2.932 Punkte nicht nachhaltig erobert werden kann, ist in der Folge nicht nur mit wieder fallenden Kursen, sondern auch einer langen Abwärtswelle zu rechnen.

Am Vortag hieß es im Insight: "Ich will noch nicht so Recht an einen langfristigen Anstieg im S&P500 glauben, aber über 2.932 Punkten wird es langsam eng für die Bären. Lets see!". Und die Bären haben noch nicht aufgegeben. Ich rechne weiterhin mit einer neuen Abwärtsbewegung bis zum Gap bei 2.300 Punkten.