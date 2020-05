Was zunächst als erste Reaktion auf die zum damaligen Zeitpunkt extrem überverkaufte Lage einsetzte, nahm zwischenzeitlich Form an.

Nun brauchten Aktionäre des Cannabis-Unternehmens Tilray in den letzten Monaten ohnehin schon starke, doch der Kursrutsch von Ende Februar bis Mitte März verlangte ihnen noch einmal alles ab. Bis auf 2,43 US-Dollar sackte der Aktienkurs ab, ehe eine Erholung einsetzte.

Das Thema Bodenbildung ist aber noch nicht wirklich entscheidend vorangekommen, denn hierzu muss aus unserer Sicht über eine bestimmte Marke gesetzt werden, die sich bislang jedoch sträubte…

Ausgehend vom Tief bei 2,43 bildete sich während der jüngsten Erholung eine ansteigende Dreiecksformation aus. Sollte das Dreieck über die Oberseite (Horizontalwiderstand bei 10,0 US-Dollar verlaufend) aufgelöst werden, wäre das eminent wichtiger Etappenerfolg.

Problematisch könnte es werden, wenn das Dreieck über die Unterseite (kurzfristiger Aufwärtstrend) aufgelöst werden sollte. In diesem Fall wäre auch ein erneuter Test des März-Tiefs nicht gänzlich auszuschließen. Die Aktie steht, wenn man so will, vor einem Richtungsentscheid.

Hier könnte es sich jedoch positiv auswirken, dass die Stimmung an den Aktienmärkten allgemein zuletzt deutlich besser wurde und hier wieder Zuversicht Einzug hielt. Für die Tilray-Aktie heißt es: Oberhalb von 10,0 US-Dollar würde sich zumindest eine kurzfristige Perspektive ergeben, um bis auf 15,0 US-Dollar zu laufen. Auf der Unterseite halten im besten Fall die 7,5 US-Dollar. Sollte es darunter gehen, stünden die 5,5 US-Dollar im Fokus.