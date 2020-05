… können Anleger mit einem Call-Optionsschein von der HSBC Trinkaus eine Performance von über 62% erwarten.

Der Biotechnologie Konzern Gilead Sciences konnte seit Anfang des Jahres fast 4% zulegen und zahlt heute eine Quartalsdividende von 0,63 US Dollar pro Anteil aus. Das ist bereits das fünfte Jahr in Folge in dem Gilead Sciences die Dividendenauszahlung erhört hat, die erste Dividendenzahlung von damals noch 0,43 US Dollar pro Anteil erfolgte im Juni 2015. Besonders im Zuge der Berichterstattung um den Gilead-Wirkstoff Remdesivir in der Covid-19-Pandemie hat die Aktie auch in Zukunft weiter Potential.

Anleger und Trader, die jetzt auf einen Anstieg der Gilead Sciences Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – wie zum Beispiel einen steigenden Kurs auf 92,00 Euro Mitte März nächsten Jahres?