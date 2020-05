Peter Altmaier hatte sich schon in der Flüchtlingskrise als extremer Schönredner profiliert. Aber es ist wohl noch nie passiert, dass ein Bundeswirtschaftsminister in so kurzer Zeit widerlegt und der Schönrednerei überführt wurde.

16. März 2020: Altmaier bei „Hart aber fair“: „Wir haben so viele Reserven, dass wir versprechen können, dass wir alles tun werden, damit kein Arbeitsplatz wegen Corona verloren geht und kein gesundes Unternehmen schließen muss.“

29. April 2020: Peter Altmaier verkündet auf der Bundespressekonferenz, dass im März und April „mindestens drei Millionen Menschen in Kurzarbeit sein“ werden.

30. April 2020: Altmaiers Kollege Hubertus Heil verkündet auf der Pressekonferenz die genauen Zahlen: Aus „mindestens drei“ sind innerhalb eines Tages 10,1 Millionen Kurzarbeiter geworden und die Arbeitslosigkeit ist im Vergleich zum Vormonat um 13% gestiegen.

Wenn man bedenkt, aus welchen Gründen andere Minister zurückgetreten sind, dann wäre es jetzt spätestens Zeit für Peter Altmaier.

