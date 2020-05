„An den Märkten wird Zukunft gehandelt.“ Oder: „Der Markt hat immer recht.“ Sprüche wie diese prägten Generationen von Händlern an den Finanzmärkten. Doch warum hält sich dann der DAX deutlich über 10.000 Punkten, obwohl Deutschland, Europa und der gesamten Weltwirtschaft infolge der Corona-Pandemie der größte ökonomische Absturz seit einem Jahrhundert bevorsteht? An der New Yorker

Der Beitrag Der Ölpreis löst die Aktienmärkte als Konjunkturbarometer ab erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Oswald Metzger.